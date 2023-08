Godt nyt for Højlund: Debut lige om hjørnet

Rasmus Højlund kan muligvis indtage den store scene i Premier League i den kommende weekend, når Manchester United møder Nottingham Forest på Old Trafford

Det har ventet på sig, men nu ser det endelig ud til, at tiden er inde for Rasmus Højlund.

Den danske komet kan nemlig allerede i weekenden få sin længe ventede debut for Manchester United, når de møder Nottingham Forest lørdag eftermiddag.

Det skriver både Manchester Evening News og Evening Standard.

Den dyre dansker har slet ikke været i Manchester Uniteds trup i holdets to første kampe i den nye sæson på grund af en skade i lænden, der også betød, at Højlund trænede alene i sin første tid hos 'The Red Devils.'

Den danske angriber har for alvor slået igennem på det danske landshold. Foto: Claus Bonnerup

Stor uvished

Udsigterne til, hvornår Højlund ville kunne få sin debut har længe været uvisse.

United-træner Erik Ten Hag har ikke kunne give nogen dato på, hvornår hans nye danske angriber ville være fit til at blive udtaget.

Derudover har der heller ikke været nogle klare udsigter om, hvornår Højlund ville komme over den skade, som han døjede med, da han skrev under med den engelske storklub.

Erik Ten Hag kan snart bruge sin nye danske stjerne. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Kæmpe forventninger

Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at forventningerne til den 20-årige landsholdsangriber er skyhøje.

En ting er det enorme prisskilt på 72 millioner pund, men Manchester Uniteds offensiv har været alt andet end prangede i holdets to første Premier League-kampe, hvor det kun er forsvarsspilleren Raphael Varane, der har fået netmaskerne til at blafre.

Der vil derfor være maks pres på fra første sekund, når Højlund træder ind på grønsværen for sin nye klub.

Udover den store transfersum har Rasmus Højlund også sikret sig en særdeles lukrativ løn, som du kan læse mere om lige her: