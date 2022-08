Hårde anklager: Ronaldo truede mig

Tilbage i april kom Cristiano Ronaldo i mediernes og politiets søgelys for at slå en ung fans telefon ud af hånden efter et 0-1-nederlag til Everton i Premier League.

Efter optrinnet var den 37-årige portugiser ude med en undskyldning på de sociale medier, hvor han 'undskyldte for sit udfald'.

Men nu står den 14-årige Jacob Kellys mor, Sarah, frem i et stort interview med engelske The Mirror, hvor hun beskylder stjernen for at være arrogant og for at have truet hende over telefonen.

- Han sagde, at han ikke vil have det i medierne eller i retten, men hvis det kom dertil, havde han et stærkt advokat-bagland, der ville vinde sagen og bekæmpe mig hele vejen.

Ifølge 37-årige Sarah Kelly var det i første omgang Cristiano Ronaldos agent, der ringede dagen efter og tilbød hendes søn at møde superstjernen som et plaster på såret.

Sarah takkede nej og fik følgende kommentar med på vejen.

- Ved du ikke, hvem Ronaldo er?

Ronaldo var forvist til bænken i sidste kamp mod Liverpool, hvor stjernen kunne se sine angrebskolleger score to mål, uden hans hjælp. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

I løbet af den angiveligt 10-minutter lange telefonsamtale siger den 37-årige mor, at stjernen prøvede at skaffe morens sympati, men formåede kun at gøre Sarah Kelly mere rasende.

- Han sagde, at han havde haft en jammerlig opvækst, hvor han mistede sin far.

- Han sagde undskyld, men indskød, at han ikke havde gjort noget galt, han havde jo ikke 'sparket, dræbt eller slået noget'.

Sarah planlægger nu et søgsmål mod Ronaldo, som i sidste uge accepterede at betale en bøde på omtrent 2000 kroner ovenpå episoden.

37-årige Sarah Kelly og hendes 14-årige søn Jacob var taget til Goodison Park i april for at se sønnens favoritspiller, Ronaldo, og Manchester United, der skulle spille på udebane mod Everton i Premier League.

Efter kampen kunne superstjernen ikke holde sine frustrationer inde, og det gik udover den unge fans hånd og telefon.

