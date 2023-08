- Har drømt om det siden jeg var dreng

Rasmus Højlund er efter et længere tilløb blevet præsenteret som ny mand i Manchester United.

Og landsholdskometen erklærer, at han har været fan af klubben, siden han var barn.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg har været fan af denne fantastiske klub, siden jeg var en lille dreng, og jeg har drømt om at gå ud på Old Trafford som Manchester United-spiller, siger Højlund til klubbens hjemmeside.

Højlund kalder skiftet fra italienske Atalanta til Manchester United en drøm, der bliver til virkelighed. Han ser desuden frem til samarbejdet med klubbens manager, hollænderen Erik ten Hag.

- Jeg er fast besluttet på at betale på den tillid, som klubben har vist i mig. Det er stadig tidligt i min karriere, men jeg ved, at jeg er klar til at tage dette skridt op og spille med denne gruppe af verdensklassespillere.

- Da jeg havde talt med manageren, vidste jeg, at klubbens miljø ville være perfekt for min udvikling. Jeg ser frem til muligheden for at arbejde med en af de bedste trænere i verden, siger Højlund.

Den 20-årige angriber har lavet en femårig kontrakt med Manchester United og bliver nu klubkammerat med landsholdskollega Christian Eriksen.