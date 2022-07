Her ankommer Eriksen til sin første træning

Christian Eriksen er netop ankommet til Manchester Uniteds træningsanlæg sammen med det andet nyindkøb Lisandro Martinez forud for de to spillers første træning i klubben. Derudover er Cristiano Ronaldo også ankommet på trods af spekulationer omkring, at han vil forlade klubben

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen træner i disse timer for første gang med sin nye klub Manchester United.

Han er i dag ankommet til Carrington, som er Manchester Uniteds træningsanlæg, sammen med Lisandro Martinez, der ligeledes er blevet hentet til klubben denne sommer.

På billedet kan det ses, at Eriksen agerer chauffør for argentineren, der kom til fra Ajax Amsterdam, som Christian Eriksen også har en fortid hos.

Hverken Eriksen eller Martinez nåede at være med på Manchester Uniteds træningslejr i Asien og har altså derfor først i dag den første træning med deres nye holdkammerater.

Det forventes, at både Christian Eriksen og Lisandro Martinez kommer i kamp, når United spiller sidste testkamp mod Atlético Madrid i Oslo på lørdag.

Om Cristiano Ronaldo kommer i kamp på lørdag, er endnu uvist.

Annonce:

Mandag kom det frem, at han var kommet tilbage til Manchester, og tirsdag er han på Carrington for at snakke fremtid med manager Erik Ten Hag.

Christian Eriksen skrev tidligere på måneden under på en treårig aftale med 'The Red Devils', efter at der havde været mange spekulationer omkring, hvor den 30-årige dansker ville fortsætte karrieren.

Den danske landsholdsprofil er altså blevet én af tre nye erhvervelser, som Erik Ten Hag har hentet til Manchester United, efter at han blev præsenteret tilbage i juni måned.

Ten Hag har flere gange varslet, at der vil komme flere indkøb til, før transfervinduet klapper i til august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Plads til både Eriksen og Fernandes