Historisk United-kollaps

Aldrig før er det sket, at Manchester United har lukket fire mål ind i første halvleg, når de har spillet på udebane i Premier League.

Den statistik ændrede sig lørdag aften, da Brentford bød op til dans på Gtech Community Stadion.

4-0 stod der på måltavlen efter en første halvleg, hvor Manchester United gjorde alt andet end at spille Erik ten Hag-bold.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mathias Jensen lagde op og scorede i aftenens nedslagtning af Man Utd. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Nuvel, spillerne prøvede, men de blev hver gang læst af et Brentford-hold, som konstant sad i knæhaserne på United spillerne.

Den aggressive Brentford stil gav pote efter ti minutter hvor Dasilvas skud burde være havnet i favnen på Uniteds spanske målmand, David de Gea, men i stedet havnede i netmaskerne bag målmanden, som dermed leverede en kandidat til sæsonens største drop.

Annonce:

Otte minutter senere var den gal igen, og denne gang var de Gea endnu engang i problemer.

En svag aflevering fra målmanden til en hårdt presset Christian Eriksen førte til en erobring af Mathias Jensen i Uniteds eget felt, og så var det en formsag for Mathias Jensen at sparke bolden i kassen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

De Gea lukkede fire mål ind i første halvleg. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

Erik ten Hag sværger til at spille bolden ud af egen zone, men det ændrede de to hurtige mål på, og United begyndte at sparke langt.

Forsvarsspillet fortsatte dog med at være tvivlsomt for United, som efterfølgende lukkede mål ind på hjørnespark og et flot eksekveret kontraangreb af Brentford, hvor Luke Shaws placeringsevne så mere end tvivlsom ud.

Anden halvleg ændrede ikke på måltavlen, og United ligger dermed sidst efter de første to runder af årets Premier League.

Annonce:

Brentford-angriberen Ivan Toney leverede to fremragende assists i lørdagens kamp mod United, og han mente efter kampen at Brentford kæmpede hårdt for sejren.

- Det hårde arbejde og sammenholdet i dag viste, hvad vi er for et hold og vi fortjente de tre point. Vi arbejdede hårdere end dem, sagde Ivan Toney til Sky Sports efter kampen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Erik ten Hag har fået en historisk dårlig start. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Hvad nu Erik?

Panderynkerne må være kæmpe store på Uniteds trænerbænk, hvor Erik ten Hag måtte flå sit svinedyre forsvarsindkøb, Lisandro Martinez, ud i pausen.

Christian Eriksen formåede heller ikke at gøre noget nævneværdigt indtryk, og brændte da også en pæn chance midtvejs i anden halvleg.

Spillermaterialet virker ikke til at være godt nok til den form for fodbold, som Uniteds nye hollandske træner er kendt for, og hvad skal der så ske?

Annonce:

Bider Erik ten Hag smerten i sig, og forsøger, at få det bedste ud af det begrænsede og umotiverede kuld spillere han råder over, eller tager han indenfor en overskuelig fremtid sit gode tøj og flygter fra en klub i forfærdelig forfatning?

Artiklen fortsætter efter billedet ...

United-fansene ønsker Glazer-familien ude af klubben. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

En redningskrans for hollænderen kan være, at fansene ikke fokuserer på ten Hags trænerevner, men i stedet kaster deres kritik mod Glazer-familien, som ejer Manchester United.

Nye Liverpool-klaps?

22. august møder United deres ærkerivaler Liverpool hjemme på Old Trafford.

Hjemme på Drømmenes Teater er der udsigt til lige præcis nul fans af De Røde Djævle, hvis fansenes annoncerede Glazer-protest når fuld styrke.

I sidste sæson leverede Liverpool en magtpræstation på Old Trafford, hvor de med en 4-0 føring ved pausen fik kørt en sikker 5-0 sejr hjem.

Det vil ikke overraske, hvis United-fansene endnu engang kan se frem til en stor afklapsning af deres elskede hold, når de på hjemmebane skal op mod et af de mest kontrastærke hold i Premier League.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Uenigheder i United-truppen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Annonce:

Ingen Damsgaard

Fem danskere kom i aktion i lørdagens kamp, men Brentford-fansene måtte se langt efter debut til nyindkøbet Mikkel Damsgaard.

De blev i stedet vidne til en flot kamp af Mathias Jensen, som fra start havde selskab af Christian Nørgaard og Mads Rørslev Rasmussen. Mads Bech Sørensen fik de sidste ti minutter i en kamp, som kampens sidste dansker Christian Eriksen aldrig rigtig fandt sig til rette i.

Sejren sender Brentford op på en foreløbig tredjeplads, mens United altså frister en tilværelse som nummer sjok.

Og medmindre Nottingham Forest, West Ham eller Crystal Palace taber med fem mål, så ændrer den placering sig nok ikke for Manchester United.

Senest United sluttede en Premier League-runde af med at ligge på sidstepladsen var i august 1992.

Uniteds sæsonstart står i skærende kontrast til bysbørnene fra Manchester City, som sammen med Arsenal har maksimum point efter de første to runder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: