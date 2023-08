Hjulmand afslører: Talte med Højlund om skifte

Angriberen Rasmus Højlund er hentet til Manchester United for at score mål, understregede United-manager Erik ten Hag i lørdags, hvor landsholdsspilleren blev præsenteret i den engelske storklub.

Landstræner Kasper Hjulmand er sikker på, at 20-årige Højlund får succes i Manchester United, men det kræver muligvis lidt tålmodighed.

- Jeg forventer ikke, at han brænder det hele af fra starten, siger Hjulmand.

- Jeg håber, at Rasmus kan fortsætte sin udvikling. Han lærer meget hurtigt. Der kan godt komme nogle dårlige tider, men han arbejder altid hårdt, også i modgang, så jeg er ikke bekymret for ham.

- Det er et enormt pres på ham. Der er forventninger fra fansene. Jeg håber, at der vil være en vis tålmodighed med ham fra alle sider, siger Hjulmand.

Landstræneren hæfter sig ved, at Højlund aldrig har valgt den nemme vej i sin karriere.

For halvandet år siden var han ikke god nok for FC København. Han skiftede til østrigsk fodbold, hvor han kun var et halvt år, hvorefter han skiftede til italienske Atalanta, som kun fik fornøjelsen af Højlund i én sæson.

Foto: Jonathan Damslund

I den seneste sæson havde Højlund også håbet på at komme med til VM i Qatar, men blev vraget til sidst af Hjulmand. I dag er Højlund noteret for seks mål i seks landskampe.

- Jeg talte med ham om, hvorfor jeg ikke udtog ham. Derefter arbejdede han knaldhårdt. Både fysisk, men også med sine bevægelser fremme på banen.

- Vi skal være tålmodige med ham. Men han lytter til, hvad der bliver sagt, og han arbejder hårdt, siger Hjulmand.

Rygterne om et skifte til Manchester United stod på et stykke tid, og Hjulmand har fulgt med hele vejen og også talt med angriberen om skiftet undervejs i forløbet.

- Det har været et grundigt forløb fra begge sider. Spiller og klubben. Jeg har talt med ham om det hele vejen. Men det er ikke sådan, at jeg siger, om det er en god eller dårlig idé med et skifte, siger Hjulmand.

- Han passer fint ind i Uniteds system. De ved, hvad de får. Og ten Hag er dygtig til at finde spillere, som passer ind i hans system.

- Rasmus er arbejdsom, han er dygtig i presspillet, og så skal spilletiden nok komme. Derefter kommer målene også, siger landstræneren.

Hverken Manchester United eller Atalanta har meddelt, hvad englænderne har betalt Højlund. Men i den seneste uge har flere engelske og italienske medier berettet om en pris svarende til mellem 520 og 560 millioner kroner plus bonusser.

Fast står kun, at Højlund har underskrevet en kontrakt på fem år med option på yderligere et år. Og at Højlund ikke kommer i aktion de næste uger grundet en skade.