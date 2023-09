Højlund kan få fornem Ballon d'or-hæder

Den danske Manchester United angriber Rasmus Højlund er sammen ni andre unge stjernefrø nomineret til Ballon d'or-ceremoniens Kopa-pris, der går til verdens bedste fodboldspiller under 21

Det går ikke så ringe endda for Rasmus Højlund.

Ikke nok med at han har fået drømmeskiftet til favoritklubben, Manchester United, hvor han ovenikøbet også indkasserer en rimelig heftig løncheck.

Så er han også med i opløbet om at blive udråbt til det varmeste unge navn i verden.

En jury bestående af alle de tidligere Ballon d'Or vindere skal beslutte sig inden ceremonien, der finder sted 30 oktober, om Rasmus Højlund eller én af de ni andre talentfulde kandidater skal løbe med hædren som verdens bedste fodboldspiller under 21.

Kopa-prisen er relativt ny, da den blev stiftet i 2018 af France Football, der også uddeler den hæderkronede Ballon d'Or-pris.

Annonce:

Prisen kom som modsvar til 'Europas Gyldne Dreng'-prisen, der kun kårer Europas bedste fodboldspiller under 21. Mens Kopa-trofæet lige så godt kunne gå til en fra et andet kontinent. Indtil videre er det dog kun europæiske spillere, der har vundet prisen, de fire gange, den er blevet uddelt indtil videre.

Prisen er opkaldt efter den afdøde franske fodboldspiller Raymond Kopa, der døde i 2017.

Rasmus Højlund blev præsenteret foran et næsten fyldt Old Trafford inden en venskabskamp mod franske RC Lens. Foto: Jonathan Damslund

Rasmus Højlund er den første dansker, der bliver nomineret til den nystiftede pris. Nomineringen beror på danskerens præstationer i 2022, der bød på et januarskifte til Østrigske Sturm Graz fra hjerteklubben FC København.

Og i Østrig begyndte den danske stjerneangriber for alvor at banke boldene i mål. 12 mål i 21 kampe sikrede den unge dansker et skifte til danskerklubben Atalanta i sommeren 2022, og i løbet af efteråret fik han sin debut på det danske landshold.

Nu er han hentet til Manchester United for 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner. Så der er noget at bevise for det danske stjernefrø.