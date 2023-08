Højlunds træner jubler: Ham har vi manglet!

Ingen af de 57.802 fans var i tvivl om, hvad der skulle til at ske, da musikken over Old Trafford blev slukket med otte minutter til kampstart.

Stadionspeakeren tog over, og med det samme rejste alle sig fra deres sæder.

- Giv en varm velkomst til vores nye mand i rødt, lød det blandt andet.

Ind kom danske Rasmus Højlund, og med det samme brød de mange fans ud i jubel, da de spottede deres nye blonde angriber komme ud af spillertunnellen.

Mens han klappede mod sit nye hjemmebanepublikum, bevægede Højlund sig mod midtercirklen, hvor der blev taget billeder af ham med den nye trøje i hånden - dog uden nummer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I midtercirklen blev der taget billeder af Højlund med sin nye spillertrøje i hånden. Der var dog intet nummer på trøjen, og for nu er det stadig et mysterium, hvilket nummer danskeren kommer til at tone frem i. Foto: Jonathan Damslund.

Annonce:

- En drøm, der går opfyldelse

Hovedpersonen fik ikke selv lov til at sige noget til de fremmødte fans og vandrede derfor blot tilbage ned i tunnellen. Men i den pressemeddelelse, der blev sendt ud kort inden præsentationen, sætter Rasmus Højlund et par ord på, hvor stort det er for ham.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg har været fan af denne fantastiske klub, siden jeg var en lille dreng, og jeg har drømt om at gå ud på Old Trafford som Manchester United-spiller.

- Jeg er fast besluttet på at betale tilbage på den tillid, som klubben har vist mig. Det er stadig tidligt i min karriere, men jeg ved, at jeg er klar til at tage dette skridt op og spille med denne gruppe af verdensklassespillere.

- Da jeg havde talt med manageren, vidste jeg, at klubbens miljø ville være perfekt for min udvikling. Jeg ser frem til muligheden for at arbejde med en af de bedste trænere i verden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et massivt jubelbrøl brød ud, da Rasmus Højlund trådte ud på grønsværen. Endelig fik fansene deres nye angriber at se. Foto: Jonathan Damslund

Træneren har manglet ham

Rasmus Højlund blev præsenteret, lige inden en venskabskamp mellem Manchester United og franske RC Lens blev fløjet i gang. På trods af at der ikke var meget at spille for, bød kampen alligevel på masser af drama.

Annonce:

United var bagud 0-1 ved pausen, men formåede at vende kampen til 3-1 i anden halvleg. Efter sejren fik Uniteds hollandske cheftræner Erik Ten Hag dog sagt et par bevingede ord om sin nye angriber.

- Jeg tror, han har et kæmpe potentiale, og nu er det tid for ham at vise det, og alle os trænere vil selvfølgelig støtte ham.

- Holdet har manglet en type som ham. Vi har brug for sultne spillere som ham, men han skal også bevise sit værd, sagde Erik Ten Hag til MUTV.

Så er det altså officielt. Foran 57.802 fans på Old Trafford blev Rasmus Højlund præsenteret som ny Manchester United-spiller. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Længe undervejs

Rasmus Højlunds transfersaga med Manchester United har været i gang længe. Tirsdag landede danskeren i Manchester, og i den forbindelse bekræftede klubbens pressechef, Andrew Ward, at Højlund gennemgik det obligatoriske lægetjek onsdag.

Allerede lørdag aften i sidste uge blev Rasmus Højlunds nu forhenværende klub, Atalanta, og Manchester United enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger samlet på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Han er dermed med afstand den dyrest handlede dansker nogensinde.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Kan blive den næste Rooney

Inden opgøret på Old Trafford tog Ekstra Bladet temperaturen blandt de mange fans, der var mødt op for at se deres hold i aktion på hjemmebane for første gang siden maj.

Her var der bred enighed om, at Højlund er manden, de har manglet.

- Jeg synes, han er en god spiller. Ret ung, og han kommer til at passe perfekt ind på Ten Hags hold. Han kommer forhåbentlig til at være her i en god håndfuld år, så måske kan han gå hen og blive den nye Wayne Rooney eller noget i den stil, sagde Jordan, der skulle ind og se kampen med sin kæreste.

- Kendte du til Højlund, før han blev kædet sammen med Manchester United?

- Jeg har set ham spille for Atalanta i Champions League, men da jeg så, vi var tæt på at hente ham, så jeg videoer på YouTube med ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jordan fra Manchester skulle ind og se kampen med sin kæreste. Han var næsten mere spændt på Højlund-præsentationen end på at se kampen. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

Dagens højdepunkt

Harry havde sammen med sin far rejst to timer for at se sit hold spille mod franske Lens. For ham var det også klart et højdepunkt endelig at se Højlund i klubbens farver.

- Han er ung og har meget potentiale. Det tager måske lidt tid for ham at falde til, men jeg tror, at han bliver en god forstærkning, og jeg glæder mig helt vildt til at se ham blive præsenteret i dag.

Og for Jordan var det nærmest endnu federe at få lov til at se Højlund end at se kampen. Kæresten måtte nemlig lægge øre til en meget begejstret Højlund-fan på turen hen til stadion.

- Jeg sagde til min kæreste i bussen på vej herhen, at Højlund ville blive præsenteret på banen, sagde han med et kækt smil på læberne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Harry og Nick var taget fra det nordlige England for at se lørdagens kamp. Foto: Jonathan Damslund

--------- SPLIT ELEMENT ---------

United bekræfter: Højlund er skadet

Der skulle ikke gå mange minutter, fra Rasmus Højlund blev præsenteret som ny United-spiller, til der var dårligt nyt for forventningsfulde fans, der håbede at se ham i aktion hurtigst muligt.

Annonce:

Klubben bekræfter nemlig over for Ekstra Bladet, at deres nye unge dansker er skadet, og at han derfor ikke kommer til at spille de kommende kampe.

- Rasmus fik et lille problem under en pre-season-træning med Atalanta. Han kommer sig godt og deltager i træninger, men er ikke klar til at spille endnu.

- Der kommer sandsynligvis til at gå et par uger, før han er klar til kamp. Rasmus er en langsigtet forstærkning, så vi vil ikke skynde på ham.

- Vi har andre stærke valgmuligheder til forreste linje i vores åbningskampe, og vi glæder os til at se Rasmus få debut, når han er klar, udtaler klubben.

Rasmus Højlund vil derfor med stor sandsynlighed ikke være klar til åbningskampen i Premier League, der bliver spillet på hjemmebane 14. august mod Wolverhampton.

Først og fremmest skal United dog møde spanske Athletic Bilbao i endnu en venskabskamp. Det sker allerede søndag - dagen efter sejren over RC Lens.