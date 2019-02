Holder stædigt fast: United vil have dansk stortalent

Manchester United fik ikke den forsvarsspiller de ønskede sig i det seneste transfervindue. De har tidligere haft følere ude efter den danske Serie A-stopper Joachim Andersen, og interessen er stadig stor. Det skriver Manchester Evening News.

Ifølge mediet er interessen gensidig, og danskeren skulle være klar til at skifte til sommer,

Midtstopperen har holdt et højt niveau for Genova-klubben, og det har skabt interesse på nogle af fodbold-europas dyre adresser.

I løbet af januars transfervindue blev han ligeledes kædet sammen klubber som Inter og Tottenham. Det ser ud til, at der bliver hård kamp Andersens underskrift.

Uniteds interesse for danskeren startede, allerede da José Mourinho var manager for klubben. Det var den fysiske træner, italienske Stefano Rapetti, der anbefalede Joachim Andersen til klubben. Rapetti har tidligere været ansat i Joachim Andersens klub, Sampdoria, inden han blev headhuntet af José Mourinho.

Joachim Andersen kan blive den sjette dansker til at trække i United-trøjen efter Jesper Olsen, John Sivebæk, Peter Schmeichel, Mads Timm og Anders Lindegaard, hvis skiftet skulle blive til noget.

- Vi må se hvad der sker

Da Ekstra Bladet i januar besøgte Joachim Andersen i Genova, var han rolig i forhold til fremtiden.

- Jeg koncentrerer mig egentlig bare om at være her, og så må vi se, hvad der sker til sommer. For lige nu skal der ikke ske noget. Det er for tidligt.

- Det er vigtigt, at en klub har den rigtige plan med mig. Jeg skal have udsigt til spilletid. Jeg har heller ikke noget imod at blive en sæson mere i Sampdoria, sagde Joachim Andersen da Ekstra Bladet besøgte ham i Genova.

Joachim Andersen er et stort navn i Italien.

Ikke det eneste United-emne

Manchester United har længe været på udkig efter nyt blod til forsvaret, som særligt i starten af sæsonen havde store problemer. Udover danske Joachim Andersen viser United også interesse for Napolis forsvarsklippe Kalidou Koulibaly og Milan Skriniar fra Inter.

United har på nuværende tidspunkt midterforsvarene Eric Bailly, Victor Lindelöf, Phil Jones. Marcos Rojo og Chris Smalling i førsteholdstruppen.

