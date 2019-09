Hudfletter forvirrede United: Bød ikke på van Dijk

Det lignede et kort øjeblik starten på en bedre sæson end den forrige, da Manchester United åbnede med 4-0 over Chelsea. Men siden er det kun blevet til tre point i fire kampe, og med et lukket transfervindue er fanskaren allerede begyndt at sukke opgivende.

Der er også rigeligt at sukke over, hvis man læser Miguel Delaneys hudfletning af den kriseramte storklub.

Independents fodboldredaktør har i en større nyhedsanalyse dissekeret manglerne i den klub, som aldrig er kommet sig over Sir Alex Fergusons afgang, og læsningen efterlader ingen tvivl om, at forvirringen er den mest dominerende spiller i rødt i disse år.

Ikke ret mange topspillere ønsker længere at spille i trøjen.

Tidligere i år, da klubben forsøgte at hente den type midtbanespiller, man føler at mangle, svarede en af de eftertragtede spilleres agent, at ’det er ikke det rigtige tidspunkt’ og ’vi kan ikke sætte ham i den situation lige nu’.

Underforstået. United er ikke på øverste hylde for tiden, hvor der hverken er deltagelse i Champions League eller udsigt til en topplacering i Premier League.

Delaney nævner Christian Eriksen, Paolo Dybala, Jadon Sancho, Declan Rice og Matthijs de Ligt, som eksempler på spillere, der er nået til samme konklusion som Paul Pogba, der ikke slap ud gennem sommerens transfervindue.

Han peger på, at det også handler om manager Ole Gunnar Solkjærs manglende format, og at ingen – ud fra de beslutninger, der er blevet taget - rigtigt kan få øje på, hvilken retning den kriseramte storklub er på vej i. Ingen kan få øje på nogen vision.

Ingen kan få øje på, hvor Solskjær og United gerne vil hen. Foto: Ritzau Scanpix

Der er i den sammenhæng heller ikke blevet ansat nogen sportsdirektør, som klubben ellers havde annonceret, den ville gå efter. Klubben råder over seks stoppere men kun to angribere. Holdet vil være boldbesiddende i mange kampe men føler sig kun tilpas ved kontrafodbold, for der ikke udstukket en tydelig spillestil.

Imens kan man spejde misundeligt til rivalerne tæt på sig. Manchester City og Liverpool har udstukket klare linjer under Guardiola og Klopp, der med god hjælp fra kompetente folk i staben nu slås indbyrdes om mesterskabet.

De henter folk ind, som passer til filosofien, punktum, mens United lader sig friste af de spillere, der tilbydes klubben.

Mange siger, at United er blevet en agent- og impuls-styret klub, og at spillerne på bedste hovsa-vis er hentet ind i hobevis – uden at passe sammen indbyrdes.

Jose Mourinho takkede såmænd nej til Virgil van Dijk, da klubben ville byde på ham i januar 2018, fordi han var godt tilfreds med sine indkøb, Eric Bailly og Victor Lindelöf. Alligevel bad han få måneder efter om endnu en stopper, fortæller Delaneys kilder.

Hollænderen er siden blevet hyldet vidt og bredt for at have lukket hullet i Liverpools forsvar, og han er med i opløbet til et hav af priser i år.

Mon ikke Solskjær gerne havde set en samlende profil som van Dijk i sin bagkæde? Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Der er tilsyneladende ingen retning i eller overblik over arbejdet i scouting-afdelingen, hvor mange rapporter bare er blevet skrottet til talentspejdernes store frustration. Det bekræfter en kilde over Independents skribent, der desuden har talt med ’en prominent, europæiske fodbolddirektør’ om det at have en integreret spillefilosofi.

- En af de sværeste ting i fodbold er at ramme din egen filosofi. Der er mange ting at tage i betragtning og ikke mindst spillets udvikling. Det kræver masser af indsigt at beslutte sig og derefter integrere den ned gennem klubben, siger han.

Den indsigt findes slet ikke hos United, konkluderer Miguel Delaney og spørger, om viljen til at få en stil overhovedet findes i klubben, hvor direktør og næstformand Ed Woodward mest er hoppet fra tue til tue. Jagten på en sportsdirektør har stået på i næsten et år, og ingen føler sig sikker på, hvilken profil man overhovedet søger.

Danske Christian Eriksen har angiveligt ikke haft lyst til at trække i samme trøje som Paul Pogba. Foto: REUTERS/David Klein/Ritzau Scanpix

Lige nu ser man i stedet ud til at lande på en model med en sportskomite med blandt andre tidligere United-spillere som Darren Fletcher og Rio Ferdinand ved bordet, som så skal rådgive opad til en eventuel sportsdirektør og i sidste ende til Ed Woodwards.

Komiteen skal angiveligt jagte yngre, britiske spillere med ’fart og intensitet’, hvilket da også er i overensstemmelse med Solskjærs ønsker, men det er stadig ikke fastlagt hvilken spillestil, de skal passe ind i.

Til gengæld er der stadig masser af penge i United, så får man hen ad vejen fundet frem til en filosofi, har man også musklerne til at forfølge den.

Se også: Eriksen nomineret med Messi og Ronaldo

Dansker-mål i nyt United-flop

Se også: Raser over United: Fem profiler skal væk!

Se også: United-kollaps - Pogba den store skurk