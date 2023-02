I stormvejr: Nu vil han købe gigant for 37 milliarder

Qatars emir har ifølge britiske medier lagt et bud på 4,5 milliarder pund i et forsøg på at købe den traditionsrige fodboldklub Manchester United

Han er manden bag et af de mest spøjse og kritiserede øjeblikke under VM i Qatar.

Emiren af Qatar med det lange navn Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani trak i den grad overskrifter, da han iførte Lionel Messi en sort kappe, kort før den argentinske VM-helt løftede trofæet.

Nu planlægger den stenrige qatarske emir at gøre nyt indtog i fodboldverdenen.

Ifølge det britiske medie The Guardian er Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani interesseret i at købe selveste Manchester United for svimlende 4,5 milliarder britiske pund, hvilket svarer til cirka 37,7 milliarder kroner.

Christian Eriksen har spillet fremragende for Manchester United, inden han blev skadet for nylig. Han kan snart få en ny ejer. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ikke usandsynligt

Det er langt fra sikkert, at købet vil gå igennem. Glazer-familien, der er de nuværende ejere af den traditionsrige klub, vil angiveligt have seks milliarder pund for at lade qataren købe dem.

Men Amnesty UK's økonomiske direktør ville ikke blive overrasket, skulle det ske.

- I kølvandet på VM og den ihærdige indsats fra den qatarske regering med at skabe et glimtende nyt image for landet, virker det højst sandsynligt, at ethvert bud på Manchester United fra Qatar ville være en fortsættelse af det statsstøttede projekt med 'sportswashing', siger han til The Guardian.

Manchester United-fans har været stærkt utilfredse med de nuværende ejere af klubben, Glazer-familien. Flere gange har fans protesteret over dem. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Olipenge i England

Det er ikke første gang, at engelske fodboldklubber bliver opkøbt af rige skikkelser i Mellemøsten.

I oktober 2021 år blev arbejderklubben Newcastle solgt til det saudiarabiske konsortium Public Investment Fund, der er kontrolleret af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman.

Den qatarske emir får dog konkurrence i kampen om at få lov til at købe Manchester United. Der er nemlig også interesse fra forretningsmanden Jim Ratcliffe, der er Storbritanniens rigeste mand.

