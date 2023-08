Joker med Eriksen: - Kaldte sig selv for 'agent Christian'

Landsholdskollega Christian Eriksen har sin andel i, at Rasmus Højlund nu kan kalde sig for Manchester United-spiller.

Det fortæller den 20-årige angriber i et interview på Dansk Boldspil-Unions YouTube-kanal.

- Det er selvfølgelig rart, at Christian Eriksen er herovre, og han har taget godt imod mig. Han har kaldt sig selv 'agent Christian' hen over sommeren. Jeg vil ikke få det til at lyde som om, at han har forhandlet min aftale hjem, men han har spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme herover.

- Han sagde, at Manchester United var rigtig opsat på at få mig, for klubben synes, at jeg er en spændende spiller, og om jeg ikke skulle tage at snakke med mit bagland og få arbejdet på et skifte.

Annonce:

- Han kunne godt tænke sig, at der kom en ny dansker, og han synes, at den måde, jeg spiller fodbold på, passer til Manchester Uniteds måde at spille på. Så vi snakkede en del frem og tilbage, siger Rasmus Højlund.

Lørdag bliver Rasmus Højlund præsenteret som ny Manchester United-spiller, og det er noget, klubbens fans kan lide Der er Højlund-feber i Manchester. Danskeren er lige, hvad klubben har manglet, lyder det.

Den danske landsholdsangriber har lavet en kort dosmerseddel over ting, han håber sker i sin første tid i den engelske storklub.

- Jeg skal lære mine holdkammerater og spillesystemet at kende, og så får jeg forhåbentlig startet med at få lavet nogle mål og vundet nogle fodboldkampe. Det er i bund og grund det, jeg er her for, siger Rasmus Højlund.

Han blev Danmarks dyreste spiller nogensinde, da han lørdag efter længere tids skriverier officielt skiftede fra Atalanta til Manchester United. Højlund har været fan af den engelske klub fra barnsben.

En del af de mange millioner som Rasmus Højlund er blevet handlet for ryger i lommerne på danske klubber. Læs her hvor meget, der ryger hjem.