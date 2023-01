Kæmpe nedtur: Forlod banen i tårer

Donny van de Beek får ikke mange chancer i Manchester United, så derfor var der en del, der løftede øjenbrynene, da hollænderens navn var i Manchester Uniteds startellever mod Bournemouth tirsdag aften.

Van de Beeks uheld i Manchester United fortsatte, for han måtte lade sig udskifte mod slutningen af første halvleg.

Her var han en del af et grimt sammenstød med Marcos Senesi, som så ud til at glide på det våde græs, mens han forsøgte at spille bolden. Her fortsatte han ind i Donny van de Beek, som så ud til at slå knæet i sammenstødet.

Én ting var sikkert, og det var, at det var smertefuldt. Donny van de Beek var ikke i stand til at fortsætte kampen, og han måtte lade sig udskifte til fordel for Alejandro Garnacho.

Tv-billederne viste desuden, at Donny van de Beek forlod banen med tårer i øjnene i bevidsthed om, at hans uheld i storklubben bare fortsætter.

Man ved ikke, hvor længe Donny van de Beek er nødsaget til at blive på sidelinjen, men timingen er rigtig sløj for midtbanespilleren, der fik sin blot anden start for Manchester United i sæsonen.

Derudover kan det have store konsekvenser for van de Beek, såfremt en eventuel januartransfer var stillet i udsigt. Dette kan blive ødelagt, hvis skaden viser sig som en slem en af slagsen.

Manchester United vandt kampen 3-0.