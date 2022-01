Kæmpe splittelse: 11 vil væk

Stemningen i Manchester United er på frysepunktet og et helt hold vil væk, skriver The Mirror

Forventningerne var tårnhøje, da Ralf Rangnick midlertidigt overtog det varme sæde i Manchester United efter Ole Gunnar Solskjær.

Festen er dog indtil videre udeblevet. I seks kampe har tyskeren uden at imponere blot vundet halvdelen. Senest tabte man 0-1 til Wolverhampton i Premier League, og nu melder den engelske avis The Mirror om alvorlig knas på de interne linjer.

Avisen har talt med en kilde tæt på spillertruppen, der fortæller, at holdet er opdelt i kliker, og at adskillige spillere er vrede over ikke at have fået chancen under Rangnick. De samme spillere, som ikke var blandt Solskjærs favoritter så som Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly og målmanden Dean Henderson.

Ralf Rangnick har ikke fået en drømmestart i Manchester United. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ud over utilfredshed med spilletid skulle spillerne heller ikke være imponeret over Rangnicks træningsmetoder og taktik, ligesom det opfattes som et problem, at tyskeren som udgangspunkt kun skal stå i spidsen for klubben frem til sommer.

Rangnick fik også kritik af en tv-ekspert for sin taktik.

Situationen skulle være så skidt, at op mod 11 spillere vil væk fra klubben, men Mirror nævner ikke navne på yderligere end de fire bænkevarmere.

Historien falder udmærket i hak med Luke Shaws kommentarer efter nederlaget mod Wolves. Backen fortalte opsigtsvækkende, at han ikke følte, at holdet stod sammen.

– Der er flere af os, der har været her i lang tid, men i aften famlede vi. Jeg synes ikke, vi stod sammen. Se på de spillere, vi har, der er masser af kvalitet, men nogle gange er det bare ikke nok.

Manchester United er i skrivende stund nummer syv i Premier League.

Ralf Rangnick er foreløbig ansat som manager frem til sommer, men har tidligere åbnet for at fortsætte længere i sædet. Skulle det ikke blive tilfældet, fortsætter han i en konsulentrolle.

