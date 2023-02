Kæmpe triumf: Seks års tørke er forbi

For sjette gang i historien kan Manchester United kalde sig vinder af Liga Cuppen, og storklubben har nu brudt sin uvant lange stime på seks år uden en titel.

Søndag triumferede Erik ten Hags mandskab på Wembley med en 2-0-sejr over Newcastle på mål af den brasilianske skraldemand Casemiro og den brandvarme angriber Marcus Rashford.

Begge mål blev scoret i det sidste kvarter af første halvleg.

Først headede Casemiro et perfekt frisparksindlæg fra Luke Shaw i kassen, og bagefter fordoblede Marcus Rashford føringen efter et godt dybdeløb og en afrettet afslutning.

Newcastle fra det nordlige England var taget til London med visheden om, at tredjemålmand Loris Karius, hvis karriere er blevet defineret af skurkerollen i Champions League-finalen 2018, skulle starte inde.

Førstemålmand Nick Pope fik et tåbeligt rødt kort i sidste uge og afsonede karantæne, mens reservemålmand Martin Dúbravka ikke måtte bruges, da han tidligere i sæsonen spillede en Liga Cup-kamp for netop Manchester United, som han var udlejet til i efteråret.

Karius' retur på fodboldens store scene blev ingen mindeværdig oplevelse. Han var chanceløs på det første mål, men kunne have gjort mere for at afværge Rashfords 2-0-scoring. Han kan dog ingenlunde klandres for nederlaget, for tyskeren havde også flere stærke redninger.

Forud for Uniteds fuldtræffere var det ellers Newcastle, som havde et overtag i boldbesiddelse og afslutninger på det engelske nationalstadion, men til ingen verdens nytte.

Heller ikke efter de to scoringer fandt Newcastle skarpheden på trods af flere pæne tilbud.

Derfor skal man stadig tilbage til 1955 for at finde Newcastles seneste nationale titel. Dengang vandt klubben FA Cup-finalen, og efter søndagens finale er titeltørken stadig på 68 år og bliver kun længere.