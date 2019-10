Krisen kradser: Statistikken Solskjær ikke vil se

Det startede så godt. Så lovende og forventningsfuldt.

23-4 lød målscoren efter de ni første udekampe med Ole Gunnar Solskjær som manager for Manchester United.

Men så blev han i marts i år ansat på en permanent kontrakt frem til sommeren 2022. Og så gik det for alvor galt på udebane.

For siden den fastansættelse har Manchester United slet ikke vundet en udekamp i Premier League - og først torsdag aften lykkedes det på den europæiske scene.

6-19 er målforskellen i de seneste 11 udekampe for Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær med sin største stjerne, Paul Pogba, der for tiden er skadet. Det bekymrer nordmanden, at Manchester United har meget svært ved at vinde på udebane. Foto: Jason Cairnduff, Ritzau Scanpix.

- Det er et problem vi er nødt til at håndtere og løse så hurtigt som muligt. Nu har vi fire udekampe foran os, så forhåbentligt kan den statistik ændres, lød det fra Ole Gunnar Solskjær til VG forud for torsdagens Europa League kamp mod Partizan Beograd, der altså blev besejret 1-0.

Siden venter udekampe mod Norwich, Chelsea og Bournemouth de kommende ti dage. Opgøret mod Chelsea er dog i pokalturneringen, Carabao Cup.

I denne sæson har Manchester United spillet tre uafgjorte, tabt to udekampe og vundet en enkelt.

