Legende chokerer med penisvideo

Den tidligere Manchester United-angriber har alle dage været en sær snegl, der har trukket overskrifter både på og uden for banen. På banen var han berømt for sine mål og lækre detaljer. Særligt et legendarisk lob mod Sunderland står klart i erindringen hos mange.

Uden for kridtstregerne er han blandt andet kendt for at sparke en fan under en kamp, hvilket kostede ham syv dage i fængsel og voldsom bøde.

Cantona i vild måljubel tilbage i 1993. Foto: IMAGO/ All Over Press

Nu har han overgået sig selv med en Instagram-video, der både indeholder nøgenhed og mejeriprodukter.

Franskmanden var dog hurtig til at fjerne den igen. Men ikke før, at blandt andre Joe.co.uk havde sikret sig billeder af den bizarre video.

Du kan også se videoen i lettere censureret version her. Og skulle du være i tvivl, så viser Cantona en video, hvor en mand smadrer et æg mod sin mave ved hjælp af sin erigerede penis. Bizart? Det må man nok sige.

Eric Cantona spillede 143 kampe for Manchester United og scorede 64 mål.

