Legende fortryder kontroversiel afsløring

Manchester United-legenden Paul Scholes kom i weekenden med en opsigtsvækkende afsløring fra de røde djævles omklædningsrum, da den tidligere midtbaneprofilpå direkte TV refererede fra en privat samtale med Jesse Lingard.

Her meddelte Scholes således, at Lingard skulle have fortalt ham, at Manchester Uniteds omklædningsrum er 'en katastrofe'.

Og her et par dage senere har Paul Scholes nu erkendt, at det ikke var så venligt overfor Lingard at dele indholdet af en privat samtale på TV.

- Jeg har fået lidt hug for det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det! For at være ærlig, så kommer ord nogle gange bare ud af min mund, lyder det således, ifølge Talksport, fra Paul Scholes.

Scholes indikerer samtidig, at Lingard ikke er særligt glad for, at hans ord blev viderebragt.

- Jeg har talt med ham efterfølgende, og det er nok bedst, at jeg ikke siger, hvad han sagde, lyder det således fra Scholes.

Jesse Lingard har fået minimalt med spilletid for Manchester United i denne sæson og har kontraktudløb til sommer.