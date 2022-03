Legende-møde satte gang i rygterne

En kort samtale satte gang i rygterne.

Efter lørdagens kamp mellem Tottenham og Manchester United mødtes de to sportslegender Cristiano Ronaldo og Tom Brady til en kort snak på banen.

Efter mødet mellem Ronaldo og Brady begyndte der at figurere et videoklip af de to legenders snak, som satte gang i rygterne om et muligt NFL-comeback til Brady.

Tom Brady i sin klub Tampa Bay Buccaneers. Han vandt Super Bowl med Buccaneers i 2020, men de fleste Super Bowl -trofæer har han vundet med sit gamle hold New England Patriots. Foto: USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Her kunne man angiveligt høre, at Ronaldo spørger, om Brady er helt færdig med at spille amerikansk fodbold, hvortil NFL-stjernen ikke svarer direkte på spørgsmålet, men forsøger at afvige.

Kort efter annoncerede Tom Brady sit comeback på sin Twitter-profil.

- De sidste to måneder har jeg indset, at min plads er på banen og ikke på tilskuerpladserne. Den tid skal nok komme, men det er ikke endnu, skriver han.

Tom Brady indstillede karrieren i år efter en forrygende karriere. Han er en af de mest vindende NFL-spillere nogensinde, hvor det er blevet til syv Super Bowl-titler, og nu får han altså chancen for at vinde Vince Lombardi-trofæet endnu en gang.

Ronaldo skrev sig ind i historiebøgerne

Forud for mødet mellem de to superstjerner forkælede Ronaldo både Brady og resten af tilskuerne på Old Trafford, da han lavede hattrick i lørdagens kamp mellem Tottenham og Manchester United.

Manchester United vandt kampen 3-2, og med Ronaldos hattrick skød han sig ind i historiebøgerne.

Han blev hermed den mest scorende spiller nogensinde med sine 807 mål på tværs af professionelle fodboldturneringer.

Mødet mellem de to sportsfolk blev foreviget på Instagram.

- Altid en fornøjelse og et privilegium at dele nogle tanker og idéer med en anden GOAT (Greatest of all time, red.), skrev Ronaldo.

Tom Brady kommenterede efterfølgende opslaget, at det var en fornøjelse at se Ronaldo spille fodbold.

- Det var en fornøjelse, tre mål og en sejr, og du var så venlig overfor mine to drenge. Brady sluttede kommentaren af på Ronaldos modersmål, portugisisk, hvor han skrev: 'Tak min ven'.