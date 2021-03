Legenden langer ud

Den jamaicanske atletiklegende, Usain Bolt, savner mere kynisme hos Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

Det fortæller han til CNN.

Bolt er fan af den engelske storklub, men han er ikke helt tilfreds med Solskjær. Ifølge jamaicaneren er den norske manager en anelse for blødsøden i sin attitude overfor spillerne.

- Den eneste ting, jeg har at sige, er, at han er for rar. Han siger aldrig noget dårligt om nogen spillere, selvom de ikke har spillet godt, siger Bolt.

- Men hvis han ændrer sig og virkelig presser spillerne ved at skifte dem ud, når de ikke giver alt, så føler jeg, han skal blive, fordi han er fin fyr, og fansene elsker ham.

Men det er ikke kun Solskjær, som får kritik af Bolt. Midtbanespilleren Fred har heller ikke imponeret atletiklegenden.

- Jeg synes ikke, at Fred skal spille på midtbanen. Jeg synes virkelig, han mangler niveauet. Han arbejder hårdt, men han laver dårlige pasninger og dyre fejl på farlige områder af banen.

Stort overblik: Sådan går det landsholdets profiler

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+