Lingards bror raser over United: - Mangler klasse

Jesse Lingards bror rasede på Instagram, efter United-spilleren ikke fik en afsked af klubben i kampen mod Brentford, der forventes at blive hans sidste kamp på Old Trafford

Jesse Lingards bror, Louie Scott, har fået nok af Manchester Uniteds behandling af Lingard.

De røde djævle sejrede sikkert over Brentford mandag, men der blev ikke fundet spilletid til den 29-årige brite i det, der forventes at blive hans sidste kamp på Old Trafford for klubben.

Det var Louie Scott ikke tilfreds med.

'20 års blod, sved og tårer, fire trofæer, tre mål i cup-finaler. Ikke engang en afsked. Ikke overraskende at det er Conference League næste sæson,' skrev han i en Instagram-story efter kampen.

'Angriber spillere for fejringer, når klubben er ved at blive solgt til super league. I bliver styret af folk, der ikke engang kender offside-fælden. Mangler klasse og det er nødt til at gå op for fansene. Han har været der, siden han var ni år gammel og fik ikke engang en afsked!!! Godt gået bror, din familie er stolt.'

Jesse Lingard er et produkt af den stolte Manchester-klub, og hans karriere i den røde trøje er kun blev afbrudt af et par udlån.

Senest til West Ham, hvor han til alles overraskelse fandt formen og havde en central rolle.

Ole Gunnar Solskjær, der var træner i United dengang, ville dog ikke af med Lingard efter udlånet, selvom West Ham var interesserede i at hente ham på en permanent aftale.

Siden har det været sparsomt med spilletid - også efter Ralf Rangnick kom til roret. Jesse Lingards kontrakt udløber til sommer, og hans fremtid er endnu uvis.

Manchester United vandt 3-0 over Brentford og holder dermed fast i håbet om at slutte i top 4 i Premier League, der giver adgang til Champions League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Mega-talent: Arsenals ukendte dansker (+)