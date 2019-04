Manchester United-stjerne i dame-problemer: - Jeg er ødelagt

Det kører ikke for Alexis Sánchez i Manchester United.

Siden skiftet fra Arsenal sidste år er det blot blevet til en håndfuld scoringer til gengæld for den fyrstelige hyre, der tikker ind på chilenerens konto.

Men Sánchez har ikke blot formået at gøre sig upopulær blandt Manchester United-fansene. Også den paraguyanske model Mirtha Sosa er godt træt af angriberen, som hun blandt andet kalder en løgner, efter de to ifølge hendes udsagn har haft en ganske vedvarende heftig korrespondance.

- Han bad om mit nummer. Vi begyndte at skrive sammen og lærte hinanden at kende, siger hun til argentinske Cronica ifølge Mirror.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vis dette opslag på Instagram #halamadridhastalafinal #realmadrid Et opslag delt af Mirtha Sosa (@mirthasosa) den 1. Maj, 2018 kl. 8.16 PDT

- Han sendte mig billetter, så jeg kunne rejse hen til ham, men jeg gjorde det ikke. Jeg fortalte ham, at hvis jeg skulle rejse, skulle det være som en, han ville vise frem.

- Jeg ville ikke bare være endnu en af de piger, der ender med at være der i kort tid, og så er det det, forklarer Mirtha Sosa.

Artiklen fortsætter under billederne...

Vis dette opslag på Instagram #halamadrid Et opslag delt af Mirtha Sosa (@mirthasosa) den 18. Mar, 2019 kl. 8.59 PDT

Vis dette opslag på Instagram #madrista #halamadridhastalafinal #madristas #realmadrid @muatetemaphoto Hoy ¡¡LA GRAN FINAL!! Et opslag delt af Mirtha Sosa (@mirthasosa) den 25. Maj, 2018 kl. 5.45 PDT

Det er værd at notere sig, at Sánchez' agent offentligt har afvist, at chileneren kender den barmfagre kvinde med påstanden om, at Sánchez 'ikke kender eller har kommunikeret med kvinden'.

Den påstående romance med Premier League-stjernen, der indtil september sidste år dannede par med Mayte Rodriguez, endte dog langt fra lykkeligt for Sosa.

- Han ringede til mig på video 24 timer i døgnet. Han holdt øje med mig overalt, og han lod mig ikke gøre noget. Han gjorde mit liv umuligt. Jeg havde ikke noget liv mere, jeg levede for ham, siger hun ifølge Cronica.

- Jeg forelskede mig i manden. Han påstod, at han ikke ville se andre. Det, han gjorde mod mig, sårer. Jeg er ødelagt, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vis dette opslag på Instagram #halamadrid #realmadrid #halamadridhastalafinal Et opslag delt af Mirtha Sosa (@mirthasosa) den 6. Mar, 2018 kl. 11.26 PST

Alexis Sánchez agent forklarer forklarer miseren med, at nogen må have udgivet sig for at være den kendte fodboldspiller på sociale medier.

- Desværre er der adskillige falske konti med folk, der poserer som Alexis og kontakter dem i hans navn, forklarer agenten.

- Vi har igen og igen bedt om af få fjernet konti på sociale netværk, som forsøger at imitere spillerens identitet, fordi det kan skabe forvirring, siger Fernando Felicevich og understreger, at situationen er ubehagelig for Alexis Sanchez.

Mirtha Sosa er en ganske populær skikkelse på Instagram, hvor hun jævnligt poserer - også i fodboldrelaterede outfits, som det fremgår af billederne i artiklen. Det lader dog umiddelbart til, at favoritklubben er Real Madrid og ikke Manchester United.

Alexis Sánchez har spillet 38 kampe for Manchester United i Premier League med blot tre mål til følge.

