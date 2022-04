Manchester United-træner tæt på nyt topjob

Ralf Rangnick er tæt på at blive ansat som landstræner for Østrig.

Det skriver en række medier, herunder Sky Sports og The Athletic.

Den 63-årige Ralf Rangnick stopper efter denne sæson som cheftræner for Manchester United, og planen er, at tyskeren skal fortsætte som konsulent for de røde djævle, der i stedet har ansat Erik ten Hag som cheftræner.

Og nu tyder det altså på, at Ralf Rangnick skal have to jobs fremadrettet. Planen er således fortsat, at Rangnick skal fungere som konsulent for Manchester United frem til 2024.

Som det tidligere har været fremme, er Rangnicks konsulentansættelse heller ikke en tidsrøver. Forventningen er således, at Rangnick kun skal dedikere seks dage til konsulentarbejdet hver måned.

Ralf Rangnick bekræftede efter torsdagens 1-1-kamp mod Chelsea, at han helt sikkert vil fortsætte i en konsulentrolle for Manchester United efter sommerferien.