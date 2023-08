Mason Greenwood færdig i Manchester United

Det engelske stortalent Mason Greenwood skal ikke være angrebskollega med danske Rasmus Højlund i Manchester United.

Den 21-årige engelske landsholdsangriber er nemlig blevet fyret i den nordengelske traditionsklub.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

'Efter at have gennemgået bevismaterialet, har vi konkluderet, at materialet, der er offentligt tilgængeligt på nettet, ikke viser det fulde billede, og at Mason ikke har begået de lovovertrædelser, som han oprindeligt var sigtet for,' skriver Manchester United i en pressemeddelse.

'Når det så er sagt, erkender Mason, at han har begået fejl, som han tager det fulde ansvar for'

'Det er derfor gensidigt aftalt, at det ville være mest hensigtsmæssigt for ham at selvreflektere over tingene væk fra klubben, og nu vil vi arbejde sammen med Mason om at nå frem til det bedste udganspunkt.'

Oprindeligt havde den 21-årige englænder kontrakt med Manchester United indtil 2025, men efter interne overvejelser omkring spillerens fremtid i klubben, har den engelske traditionsklub valgt at ophæve samarbejdet med Mason Greenwood.

Sagen kort

Fyringen sætter punktum ved en længerevarende sag, der startede efter billeder af en noget forslået Harriet Robson, Greenwoods kæreste, begyndte billeder at florere på sociale medier. Billederne viste en tydeligt forslået og blødende Robson.

De hårde grafiske billeder blev fulgt op med en lydoptagelse, hvori det forlyder, at Manchester United-stjerne truer Harriet Robson til at gennemføre et samleje med sig.

Efterfølgende blev angriberen tiltalt for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge. Alle tre forhold drejede sig om den samme forurettede, der senere førte til en retssag, hvor Mason Greenwood i første omgang blev varetægtsfængslet tilbage i oktober 2022. Men i februar frafaldt alle anklager mod den tiltalte landsholdsangriber.

Noget overraskende annoncerede 21-årige Greenwood ud af det blå i juli-måned, at han var blevet far med Harriet Robson.