Mata sender United videre

Manchester United spillede sig i andet forsøg mod Wolverhampton videre til fjerde runde i den engelske FA Cup.

Juan Mata blev matchvinder i en 1-0-sejr på Old Trafford, da han midtvejs i anden halvleg modtog bolden fra Anthony Martial og med fire modspillere halsende efter sig fik scoret kampens eneste mål.

Efter en sprint fra midten af banen viste spanieren fornem teknik, da han til sidst vippede bolden over Wolverhampton-keeper John Ruddy.

De to Premier League-klubber havde tidligere på måneden spillet 0-0 på Wolverhamptons hjemmebane, hvilket betød, at de to hold måtte ud i en omkamp.

Formstærke Marcus Rashford startede på bænken for United, men kom ind efter pausen. Det blev dog kun til et lille kvarter på banen, inden Rashford måtte udgå med en skade.

Den 22-årige angriber er nu tvivlsom til søndagens Premier League-møde ude mod Liverpools suveræne førerhold.

I næste runde af FA Cuppen skal manager Ole Gunnar Solskjærs United-stjerner op mod Watford fra bunden af Premier League eller Tranmere fra den tredjebedste række.

Uniteds to mulige modstandere spillede 3-3 i det første opgør, hvilket betyder, at Tranmere i næste uge lægger græs til en omkamp.

