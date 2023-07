Medie: Højlund nærmer sig United

Der bliver arbejdet benhårdt i kulissen i storklubben Manchester United.

Klubbens træner Erik ten Hag lægger ikke skjul på, at en ny stjerneangriber står allerøverst på ønskelisten.

- Vi gør alt, hvad vi kan, sagde træneren tidligere tirsdag.

- Det eneste jeg kan sige er, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få det i hus. Var det op til mig, blev det gjort her og nu. Jo hurtigere, jo bedre, for vi skal have integreret ham i truppen og måden, vi spiller på, siger Erik ten Hag.

Og stjerneangriberen på Manchester Uniteds ønskeliste har efter alt at dømme dansk pas.

Der er nemlig tale om Rasmus Højlund, og nu skriver den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano, at en aftale mellem de to parter rykker tættere på.

Ifølge den italienske journalist er de personlige vilkår for aftalen nu klar, og der er tale om en femårig aftale frem til 2028.

Det skriver han på Twitter.

Det er angiveligt prisen, der har været den store knast mellem Manchester United og Atalanta, hvor Rasmus Højlund for nuværende er på kontrakt.

Ifølge rygtebørsen vil Atalanta have 750 millioner kroner for ham, mens United endnu ikke har været villige til at byde mere end 500 millioner kroner.

Meget tyder dog på, at den italienske klub er klar til at sælge Højlund. Det forlyder nemlig, at Atalanta har en aftale på trapperne med Almerias angriber El Bilal Touré som erstatning for Rasmus Højlund.