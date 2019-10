Medie: Mestertræner enig med United

Succestræneren fra Juventus er angiveligt enig med storklubben om betingelserne for at afløse Solskjær – og han vil tage spillere med sig

Massimiliano Allegri er meget tæt på at lukke en aftale om at afløse Ole Gunnar Solskjær som manager i Manchester United, skriver italienske Tuttosport ifølge Daily Mail.

Rygtevognen har kørt længe, og det samme har en sidevogn med de to Juventus-spillere Emre Can og Mario Mandzukic, der indtil for nylig tjente under Allegri i Juventus.

Men nu sætter Tuttosport også beløb på aftalen. Allegri skal have 6,5 millioner pund om året, svarende til cirka 56 millioner kroner, for at komme til Old Trafford og genopbygge den tidligere storhed.

Samtidig vil han altså løse Uniteds akutte angriberproblem med den 33-årige, kroatiske måltyv, der er blevet sorteper i angriber-hierarkiet i Torino, ligesom den otte år yngre tyrker altså kan vende tilbage til Premier League, hvor han før har repræsenteret Liverpool.

Skulle Allegri virkelig afløse nordmanden, vil United altså svigte den udtalte målsætning om, at han får ro til at bygge op, ligesom man ikke har set noget til den bebudede løsning med at hente en stærk sportsdirektør ind i klubben.

Ole Gunnar Solskjær blev egentlig lovet ro tl at bygge op, men den grimme sæsonstart kan have rokket ved det løfte. Foto: Reuters/Lee Smith/Ritzau Scanpix

De mildt sagt manglende resultater kan dog have fået ledelsen til at gentænke situationen, og der gættes også på, at Allegri udnytter, at han er en ledig kapacitet på markedet, til at presse United til en hurtig beslutning.

Allegri trådte tilbage som succesrig chef i Juventus efter fem års virke i sommer.

Samtidig skulle han ønske at tilknytte den tidligere United-back, franske Patrice Evra til sit team. Evra, der var i klubben fra 2006-204 og vandt fem mesterskaber, har adskillige gange udtrykt ønske om at vende tilbage til Old Trafford.

Allegri har dog også udtrykt ønske om at tage sin tidligere assistent fra Juventus, Marco Landucci, med sig som sin højrehånd.

The Guardian fortalte forleden, at 52-årige Allegri er begyndt at tage lektioner i engelske for at være forberedt på et skifte til Premier League.

Italieneren har et fint visitkort med sig fra Juventus, hvor han fire år i træk hjemførte såvel mesterskab som pokaltitel fire år i træk. Ingen andre har præsteret lignende i Europas top 5-ligaer.

Se også: United-ikon kollapsede: - Han filmede

Den værste i 30 år

Se også: Skidedumt: Politibetjent glemmer våben på stadiontoilet