Medie: Ten Hag vil beholde Ronaldo

Bliver han, eller smutter han?

Manchester Uniteds altoverskyggende stjerne Cristiano Ronaldo står overfor en stor beslutning, når den igangværende sæson går på hæld.

Den 37-årige portugiser kommer med al sandsynlighed ikke til at spille Champions League, hvis han bliver hos The Red Devils, hvilket vil være første gang i 20 år.

Manchester Uniteds kommende træner Erik ten Hag, har dog en klar plan om, at Cristiano Ronaldo også skal spille i den røde del af Manchester næste sæson.

Det skriver The Telegraph.

Det velansete britiske medie skriver, at ten Hag som noget af det første vil tage en snak med Ronaldo om fremtiden og prøve at overbevise ham om at blive.

Uniteds portugiser har bidraget med 24 mål i 37 kampe i denne sæson, og han har derfor i den grad bevist, at han stadig kan præstere på det højeste niveau trods sin alder.

Det bliver interessant at se, hvor Ronaldo spiller næste sæson. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ten Hag skulle angiveligt være meget imponeret af den måde, Ronaldo har forsøgt at bære det kriseramte United-hold på, hvilket hollænderen gerne vil beholde på holdet.

Efter Manchester United 3-0 sejr over Brentford i mandags filmede kameraet på Ronaldo, da han var på vej ned i omklædningsrummet og her var der flere, der mente, at han sagde 'Not finished' mens han pegede på sig selv.

Det er dog ikke blevet bekræftet efterfølgende.

En ting, der er helt sikker, er at der vil komme en stor udrensning i United-truppen, når den hollandske manager tager over.

Edinson Cavani, Paul Pogba, Jesse Lingard og Juan Mata har alle fire kontraktudløb mens Nemanja Matic allerede har offentliggjort, at han stopper i klubben til sommer.

Ten Hag skal derfor ud og hente et hav af nye spillere til den kommende sæson.

