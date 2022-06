Medie: United snublende tæt på hollandsk stjerne

Den engelske storklub forventer at hente Barcelona-spilleren Frenkie de Jong

Rygterne har længe svirret, men nu tyder det på, at Manchester United har nået et gennembrud i bestræbelserne på at hente den hollandske midtbanespiller Frenkie de Jong til klubben.

Det catalanske medie Sport melder om en pris på omkring knapt 600 millioner kroner, der er tæt på det prisskilt, som FC Barcelona har sat på hollænderen.

I seneste uge skulle de røde djævle have budt i underkanten af 500 millioner kroner, som blev afvist.

Mediet skriver endvidere, at de seneste handler mellem storklubberne har været positive, og at Manchester United forventer, at aftalen er på plads allerede på torsdag.

Frenkie de Jong mangler stadig at acceptere de personlige vilkår hos Manchester United, men det står klart, at han er blevet tilbudt en højere løn, end han får i Barcelona.

Planen er at tilbyde Frenkie de Jong en femårig kontrakt, men den tidligere Ajax-spiller kræver enighed mellem klubberne, før han vil sige ja til tilbuddet.

Hvis den 25-årige hollandske landsholdsspillere vælger at tage til Manchester United, bliver han genforenet med sin tidligere træner fra Ajax-dagene Erik ten Hag.