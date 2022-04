Medier: Endnu en topchef forlader United

Tiderne har været bedre i Manchester United.

Holdet er ramt af et hav af skader, de indtager aktuelt en sjetteplads i Premier League, spillerne er utilfredse, og der er uro i baglandet.

Før torsdagens Premier League-kamp mod Chelsea var der store protester ude foran Old Trafford. Inde på stadion var der et hav af tomme sæder samt et stort banner med teksten 'Glazers out' (klubbens ejere, red.).

Fredag melder flere engelske medier heriblandt The Athletic og Sky Sports, at manden, der er i spidsen for at forhandle kontrakter og spillerindkøb, har sagt op.

Personen, det drejer sig om, er Matt Judge, der har været i klubben siden 2014 i rollen som transferhandler.

Ifølge The Athletic har Judge de seneste uger overvejet sin fremtid i klubben, efter at der har været flere strukturelle ændringer.

I sidste uge forlod Chief Scout, Jim Lawlor, og chefen for den globale scouting, Marcel Bout, Manchester United, hvilket tiltrak en del opmærksomhed i medierne.

Jim Lawlor havde været i Manchester United i 17 sæsoner, mens Bout havde været der i otte sæsoner.

Begge har været under beskydning denne sæson, fordi de har haft meget at skulle have sagt i forbindelse med klubbens køb af spillere.

Afgangen af de tre højtprofilerede folk viser tydeligt, at der skal ruskes godt og grundigt op i tingene på Carrington for at få solen til at skinne over den røde del af Manchester endnu engang.

