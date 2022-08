Medier hylder Christian: - Han fik det til at ske for United

Den danske midtbanegeneral havde en imponerende første halvleg mod sydengelske Southampton.

Det blev aldrig nogen skøn affære, men kampen blev afgjort af et skønt mål, da Uniteds vikarierende anfører Bruno Fernandes flugtede bolden forbi en chanceløs Gavin Bazunu.

Desværre fik Manchester United aldrig helt fat på opgøret, og det gjorde, at Southampton blev lukket ind i kampen, og fans af de røde djævle kunne aldrig føle sig sikre på de tre point, før slutfløjtet lød.

Erik ten Hags tropper har vundet de to seneste opgør i PL, men spillet har været svingende i sæsonstarten. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Til gengæld viste Christian Eriksen ganske fine takter, som heller ikke er gået ubemærket hen i de engelske medier.

Især i første halvleg svingede danskeren taktstokken i Manchester United-offensiven, og danskerens evne til at spille sine medspillere fri belønner engelske Daily Mail med en karakter på 7.5 ud af 10.

Danskeren har været fast inventar i hollandske Erik ten Hags start 11'er i denne sæson. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

The Sun er lidt mere konservative med karakteren, da landsholdsspilleren får et 7-tal. Eriksen 'lod til at være den, der kunne gøre en forskel for Man Utd, danskeren skulle dog have scoret på chancen, der blev blokeret af tyske Bella-Kotchap'..

TV3 Sports fodboldekspert og tidligere fodboldspiller Per Frimann var også hurtigt ude efter kampen med cadeau til 30-årige Eriksen for sin præstation mod 'The Saints'.

- Jeg synes faktisk, han gør det rigtig fint. Han er den spiller, der kommer til at binde det hele sammen, sætte spillet i gang og skabe plads til sine holdkammerater, siger Per Frimann.

Sejren over Southampton viser sig at være Uniteds første udebanesejr siden 20. februar, hvor lokalrivalerne fra Leeds blev besejret 4-2. Manchester United fortsætter udebaneturen, da holdet skal en tur til King Power Stadium Brendan Rodgers' Leicester-mandskab venter.

