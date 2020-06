Mor pressede United: Rashford tyvstartede som 11-årig

- Der har altid været et element af at ofre noget for at nå toppen, fortæller Marcus Rashford om dengang, Manchester United lukkede ham ind på akademiet før tid

Under coronakrisen har Marcus Rashford været med til at indsamle et stort millionbeløb til fattige børn i England.

Og når han mandag med stærke følelser valgte at adressere den engelske regering for at få dem til forbedre deres vilkår, har det rødder i hans egen opvækst.

Han var nemlig en af fem søskende hos en enlig mor uden ret mange penge. Og Melanie Rashford pressede derfor på for at få Manchester United til at bøje reglerne og lukke hendes søn fra klubbens børneprogram og videre ind på deres ungdomsakademi et år før tid.

Den gang var Marcus nemlig 11 år, aldersgrænsen for optagelse 12.

Det fortæller Manchester United-angriberen til BBC.

- Det skaffede os logi tættere på deres træningsfaciliteterne og en ny skole, og hun arbejdede hårdt for det gennemtrumfet, fordi hun vidste, at det var et vigtigt skridt for mig at tage.

- Jeg skulle havde den rigtige kost, fordi jeg voksede, og jeg skulle være tæt på mine holdkammerater, min nye skole og nye venner, fortæller han.

- Hun tog den beslutning, da jeg var 11 år, og United gik med til det.

Få United-fans vil glemme Rashfords debut som 18-årig og dobbelt målscorer mod FC Midtjylland. Foto: Reuters/Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Han beskriver, hvordan hans mor dengang foretog alle sine indkøb i discountbutikken Pound World, hvor alting kostede mindre end et pund, og hvordan hun rationerede sine indkøb over ugens syv dage.

- Det var for at afhjælpe min mors – og min egen - situation, at jeg startede tidligere end andre. Så der har altid været et element af at ofre noget for at nå toppen, og det var et af de ofre, vi måtte yde, fortæller Marcus Rashford

- Det, som mange familier går igennem nu, har jeg været igennem én gang før, og det er meget svært at finde en vej ud. Det er meget vigtigt for mig at hjælpe folk, som kæmper, uanset om deres udgangspunkt ændrer sig eller ej. Det er grunden til, at jeg skrev det brev, fortæller spilleren, der såmænd debuterede for storklubben som 18-årig mod FC Midtjylland og gjorde sig til dobbelt målscorer.

Tidligere mandag sendte han et åbent brev til den engelske regering, og reaktionerne var åbenbart yderst positive fra holdkammeraterne:

Wow, just got home from training and I’m blown away with the support. It’s not over yet, let’s keep retweeting and tagging local MPs. We need to be the voice for those 200,000 children who have no choice but to skip meals today, I refuse to give up #maketheUturn — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 15, 2020

