Mourinho graver sin egen grav

Jose Mourinho kan være i gang med at grave sin egen grav i Manchester United.

Det mener Christian Fahnøe, der er dansk fanformand for Manchester United.

Han har på nuværende tidspunkt tillid til, at Jose Mourinho skal fortsætte i managerstolen, men han erkender samtidig, at korthuset hurtigt kan vælte for den kontroversielle manager.

Starten i Premier League har været vaklende, og titlen er allerede afskrevet hos fanformanden. Tirsdag aften kom der nyt salt i såret, da mægtige Manchester United røg ud af Liga Cupen til Derby.

- Hvis historien om, at Mourinho fratog viceanførerposten fra Paul Pogba foran hele spillertruppen er sand, kan Mourinho godt være på vej til at tabe omklædningsrummet. Skulle det ske, ved man, at tingene kan gå stærkt, siger fanformanden.

- Det er tydeligt at se for mig, at Mourinhos mandskabsbehandling sejler rundt for tiden. Hvis historien om Pogba er korrekt, så er det bestemt ikke noget, han vinder ved at ydmyge franskmanden foran alle holdkammeraterne, tilføjer Christian Fahnøe.

Foto: Ritzau Scanpix

I januar forlængede Manchester United kontrakten med portugiseren frem til sommeren 2020. Men vi er som sagt gået ind i sæson tre for Mourinho, hvor det ofte plejer at gå galt for ham.

Fanformanden tror kun Jose Mourinho ryger ud, hvis han direkte har tabt omklædningsrummet på gulvet. Ellers forventer han, at Mourinho får lov at fortsætte resten af sæsonen, hvis altså Manchester United samtidig når langt i den forestående Champions League.

Fejlcastet til United

- Overordnet kan man godt sige, at Jose Mourinho er fejlcastet til Manchester United, når man ser på klubbens DNA, kultur, historie og den måde klubben gerne vil spille angrebsfodbold på.

- Men han er ikke fejlcastet, når man ser tingene i det perspektiv, at han skulle ind for at rydde op efter David Moyes og Louis van Gaal. Det er klart, at Manchester United over en længere periode ikke kan leve med at spille så defensivt som Mourinho er kendt for, påpeger fanformanden.

Han er sikker på, at der også har kørt en magtkamp mellem topledelsen i klubben og Mourinho henover sommeren.

Mourinho ville forstærke sit hold med markante profiler udover Fred. Ledelsen afviste yderligere forstærkninger.

- Det virker mærkeligt, at klubben forlængede med ham i januar, når der ikke kom defensive forstærkninger i sommervinduet. Mourinho og Ed Woodward må have talt om defensiven på det tidspunkt.

- Alle kan jo se, at hverken Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Victor Lindelöf eller Eric Bailly er gode nok til et hold, der vil spille med helt i toppen, påpeger Christian Fahnøe.

