Mourinho og United skraber bunden: Værste start i 26 år

Tre point i tre kampe.

Det er de kolde facts for José Mourinho og Manchester United efter afklapsningen hjemme på Old Trafford mandag aften, og det markerer samtidig klubbens dårligste sæsonstart i 26 år.

Ikke siden sæsonen 1992/1993 har storklubben tabt to af de første tre kampe. Ved den lejlighed fik Peter Schmeichel og co. blot et enkelt point efter at have tabt sæsonens to første kampe.

På den positive side kan det dog nævnes, at Manchester United rent faktisk endte med at vinde det engelske mesterskab i samme sæson - blandt andet fordi man hentede Eric Cantona i november. I denne sæson må Mourinho dog vente til januar med at købe forstærkninger på grund af det lukkede transfervindue.

Hvis han altså er manager til den tid.

Dårligste defensiv i 49 år

Forsvaret kunne ellers godt trænge til en kærlig hånd.

Manchester United vandt godt nok første kamp i denne sæson med 2-1 over Leicester City på Old Trafford, men weekenden efter slog Brighton & Hove Albion overraskende de tyvedobbelte engelske mestre med 3-1 i sidste weekend.

Med 0-3 mod Tottenham har David de Gea dermed indkasseret syv mål i de første tre kampe, og det er første gang i 49 år, at det sker for et United-mandskab.

Tal, der sikkert ikke falder i god jord hos José Mourinho, der om nogen vægter defensiv organisation frem for sprudlende offensiv fodbold.

Det er i øvrigt en tilbøjelighed, han har fået massiv kritik for i sine to år i storklubben.

Artiklen fortsætter under billedet.

José Mourinho kæmpede forgæves på sidelinien, da Manchester United fik ørerne i maskinen hjemme på Old Trafford. Foto: AP

Personlig nedtur for Mourinho

0-3-nederlaget til Tottenham var imidlertid også et personligt lavpunkt for José Mourinho.

Aldrig før har den portugisiske manager med det store fokus på de defensive pligter indkasseret så stort et nederlag på hjemmebane. Hverken da han stod i spidsen for Porto, Chelsea, Inter eller Real Madrid.

Manchester United får mulighed for at rette op på den dårlige start søndag, når de gæster Burnley. Med eller uden José Mourinho på sidelinien.

Se alle målene fra opgøret mellem Manchester United og Tottenham her:

