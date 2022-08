Nægter at give træneren hånden

Hvis det som dansk Manchester United-fan gjorde ondt at være vidne til lørdagens 0-4 afklapsning mod Brentford fra sofaen, så prøv at forestille dig, hvordan det var at overvære på stadion.

Ikke fedt.

Efter slutfløjt måtte United-spillerne forbi fanafsnittet for at undskylde for den jammerlige præstation. Men det ønskede stjernen Cristiano Ronaldo ikke at tage del i.

Cristiano Ronaldo havde ikke lyst til at konfrontere Manchester United-fansene efter nederlaget til Brentford. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Det viser en video, der florerer på de sociale medier.

Portugiseren var tydeligt rasende og gik i stedet målrettet ned mod omklædningsrummet.

- McClaren (Steve McClaren, assistenttræner red.) bad Ronaldo om at gå over til fansene, men det gad han ikke. Han udvekslede nogle ord med ham og gik derefter mod spillertunnellen, skriver Samuel Luckhurst, journalist på Manchester Evening News, på Twitter.

På vejen passerede Ronaldo sin cheftræner Erik Ten Hag, som han fuldstændigt ignorerede og ikke gav hånden, som det ellers er kutyme.

Den 37-årige angriber har efter sigende udtrykt et ønske om at skifte væk fra Manchester United i denne sæson.

Han ønsker at spille Champions League fodbold, og det kan han ikke få i Manchester United.

Der har dog ikke været den store interesse for målmageren, og meget tyder på, at han må blive hos De Røde Djævle.

