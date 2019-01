Norge har talt: Det bliver Solskjær

Et flertal af landsmænd er sikre på, at Manchester Uniteds nye permanente manager vil hedde Ole Gunnar Solskjær.

Seks ud af ti i en repræsentativ undersøgelse blandt 1001 nordmænd foretaget af Respons Analyse, som avisen VG kan berette om, har svaret, at det vil blive den nuværende vikar,som ender med at overtage det varme sæde.

Manchester Uniteds tidligere 'super sub' har foreløbigt vist sig at være en super-reserve som manager og er ubesejret i vikarjobbet.

I hvert fald indtil eftermiddagens brag mod Tottenham på Wembley.

Hvis det går, som nordmændene tror, vil Manchester Uniteds ledelse ifølge Daily Mirror opfylde spillernes ønske.

Selv om Ole Gunnar Solskjær kun har været tilbage i sin tidligere klub i tre uger plus nogle dage, har han formået at give Manchester United et helt andet udtryk personificeret med Paul Pogba, som, efter at være sluppet af med sin onde ånd, José Mourinho, er hele sin gigantiske ugeløn på 2,5 millioner kroner værd.

Det bragte ligeledes gamle minder frem om Ole Gunnar Solskjærs egen 'storhedstid', da Belgiens Romelu Lukaku forleden blev skiftet ind mod Newcastle og scorede efter få sekunder på banen.

Franskmanden Paul Pogba er som forvandlet efter at være sluppet af med José Mourinho. Her jubler den tidligere så udskældte spilelr efter en scoring mod Huddersfield med blandt andre Mathias Zanka Jørgensen (Foto: AP)

Mens Norge tror på Ole Gunnar Solskjær fra Molde, er der blevet smidt nye emner ind i voksende navneleg om, hvem der vil blive Uniteds næste manager.

De nyeste navne er Englands landstræner Gareth Southgate og Juventus' manager Massimiliano Allegri.

Det er The Telegraph og Sky Sports, som vil vide, Manchester United synes godt om Southgates arbejde med unge spillere, spillestil og ambassadørkvaliteter.

Det engelske fodboldforbund er ikke kontaktet, og det vil nok heller ikke blive nemt at få fingrene i den tidligere landsholdsspiller, som har forlænget til og med VM i Qatar 2022 efter at have genrejst den stolte fodboldnation med fjerdepladsen i Rusland.

Juventus-manager Allegri er blevet bragt på banen af ESPN, som faktisk var først med nyheden om, at Ole Gunnar Solskjær skulle vikariere i managerjobbet.

To af dem, som blev 'vraget' i den ombæring, den tidligere franske landstræner Laurent Blanc og den tidligere United-spiller og nuværende medlem af trænerstaben Michael Carrick, er fortsat at finde på bookmakernes liste over emner. Her figurerer også store ikoner som tidligere Chelsea-manager Antonio Conte og den tidligere Real Madrid-manager Zinedine Zidane.

Sidstnævnte skulle ifølge spanske medier være begyndt at få intensiv engelsk undervisning, selv om hans agent har været ude at sige, at England og Premier League ikke er noget for den franske legende.

Alle spekulationer vil hurtigt få en ende, hvis storfavoritten, Tottenhams manager Mauricio Pochettino, var flytbar.

Argentineren forlængede i sommers med London-klubben til 2023, og så sent som i den forløbne uge var Tottenhams direktør Daniel Levy ude at sige, at Pochettino uanset beløbets størrelse ikke kunne købes fri.

Englands landsholdsmanager Gareth Southgate nævnes i navnelegen om, hvem der skal afløse José Mourinho i Manchester United. Her er sammen med landsholdsanfører Harry Kane (Foto: AP)

