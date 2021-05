Nu blander Schmeichel sig: Fans og ejere må gå sammen

Den danske United-legende opfordrer vrede United-fans til at samarbejde med Glazerbrødrene – fordømmelse af vold og hærværk

I buret var han over næsten 300 kampe et kraftcenter af aggression.

Nu forsøger Peter Schmeichel sig lidt overraskende som fredsmægler i konflikten mellem Manchester Uniteds vrede fans og klubbens ejere, de forhadte Glazer-brødre.

Hans budskab går således på, at klubbens fans bør søge dialog og samarbejde med ejerkredsen fremfor konfrontation med budskaber som ’Glazers out’.

- Det er let at sige, men klubben vil koste – jeg ved ikke – tre, fire, fem milliarder dollars. Hvem har den slags penge til at købe en fodboldklub? Hvis du kigger på potentielle købere, vil de så kunne gøre det meget bedre?

Spørger han i et interview med CBS Sports.

- Jeg så meget hellere, at vi arbejder sammen med Glazer-familien, fordi jeg tror, de har viljen. Samarbejde med dem om gøre klubben til det, fodbold burde handle om.

Det gik hedt til under demonstrationerne på Old Trafford søndag aften. Foto: Carl Recine/Reuters

Han hæfter sig ved, at de amerikanske ejere kan virke fjerne for klubbens fans, som sjældent ser dem komme frem foran kameraerne og udtale sig om klubben.

- Det frustrerer fansene meget, mener Peter Schmeichel.

- Udefra ser det ud som om, ejerne er ligeglade. At det kun handler om penge. Det er ikke helt tilfældet, føler jeg. Jeg føler, de er meget stolte ejere af Manchester United. Jeg tror bare, at måden klubben drives på skal rekonstrueres.

Den tidligere så aggressive målmand vil nu have fans og ejere til sammen at trække i en ny retning. Foto: Lars Poulsen

Han fordømmer den voldelige del af søndagens fanaktion men mener også, at fodboldfans skal blive ved med at protestere.

- Jeg tror ikke, at det var klubbens kerne-fans, der var inde på stadion. Jeg synes, de er idioter, ballademagere. Ingen af dem kan huske de gode tider. Nogle af dem var knap født, da Glazers overtog klubben, lyder det kontant.

- De virkelige fans bliver ved med at give deres mening til kende men på et ordentligt niveau og kræver ikke noget, der er urealistisk. Men de opretholder presset.

Peter Schmechel mener ikke, at det var ægte fans af Manchester United, der invaderede banen søndag aften. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Den tidligere landsholdsmålmand mener, at der er en lektie at lære siden det mislykkede forsøg på at lave en europæisk Super League.

-Vi har lært, at hvis vi står sammen i opposition til de ideer, vi er uenige i, som en stor gruppe, så har det effekt. Jeg tror, at fodbold – ikke bare Manchester United – står ved en skillevej.

- Der er en unik mulighed for at ændre retning. Noget, som der har været behov for i meget, meget lang tid.

Mandag morgen reagerer politikere og myndigheder på den demonstration og bane-invasion af Manchester United-fans, som søndag aften fik udsat opgøret mod arvefjenden fra Liverpool.

En invasion, der tilsyneladende fandt sted ved at sparke døren ind til en handicap-indgang på Old Trafford.

Flere politikere forstår fangruppens frustrationer, siger de, men samtidig fordømmer de den voldelige del af aftenens aktion, hvorunder to politibetjente blev såret.

Sports Minister Nigel Huddleston fastslår, at følelser er fremherskende i fodbold, men minder samtidig om, at man kan blive hørt uden at bringe andre i fare.

’Volden fra en minoritet af de demonstrerende er uacceptabel’, hedder det i et statement, som matches af Manchesters borgmester, Andy Burnham.

Glazer-brødrene Joel og Avram er ikke ret populære på Old Trafford og omegn. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Han udtrykker dog samtidig håb om et vendepunkt i fodbold.

’Det kan være et afgørende øjeblik til at forandre fodbold til det bedre. Vi skal fordømme vold af enhver art og holde fokus på opførslen hos dem i toppen af sporten’, siger han med tydelig adresse til blandt andre brødrene Glazer, der ejer Manchester United.

Politiet beskriver fanskarens opførsel som ’hensynsløs og farlig’, og en betjent måtte behandles for at have fået en flaske smadret ind i ansigtet.

Kampen mellem Manchester United og Liverpool blev først udsat med henblik på at blive spillet senere søndag, men blev efterfølgende udsat til en endnu ukendt dato.

Hvis United taber opgøret, er Manchester City engelsk mester. Liverpool jagter top fire og en Champions League-plads.