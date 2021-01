Nu er vejen banet for et skifte

Jesse Lingard skifter efter alt at dømme Manchester United ud med West Ham

West Ham gør klar til at hente Jesse Lingard i Manchester United.

Parterne har sådan set været enige om en aftale i et stykke tid, men der har været en administrativ forhindring.

Premier League-klubber må kun have to lejede spillere fra andre engelske klubber ad gangen.

West Ham har i denne sæson haft lånt Craig Dawson i Watford og Said Benrahma i Brentford.

Sidstnævnte skiftede i oktober fra danskerklubben i en handel, der var konstrueret på den facon, at West Ham var forpligtet til at købe ham efter denne sæson for i omegnen af 250 mio. kr.

Nu har West Ham betalt de penge.

'The Hammers' meddeler fredag, at Benrahma har underskrevet en permanent aftale frem til 2026.

Driblekongen Said Benrahma er nu helt og holdent West Ham-spiller. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Dermed er der blevet en plads ledig til en lejesvend, og den står der ifølge BBC Jesse Lingard på.

Den 28-årige englænder har næsten ikke spillet for Manchester United i denne sæson. Han har kun fået tre kampe, og ingen af dem har været i Premier League.

I West Ham bliver Jesse Lingard genforenet med David Moyes, som han som helt ung i en kort overgang spillede under i Manchester United.

