Nu går den ikke længere: Maguire skal ud

Efter mere end tre sæsoner med endeløs kritik og en fængselsdom hængende over hovedet er Harry Maguire ikke længere en del af fremtidsplanerne i Manchester United

Han har kun spillet fire Premier League-kampe i sæsonen.

Nu er Manchester United-manager Erik ten Hag klar til at sælge Harry Maguire. Det skriver flere engelske medier, heriblandt Manchester Evening News og The Guardian.

Angiveligt skulle Maguires tidligere arbejdsgiver Leicester være interesserede i at hente forsvarsgeneralen tilbage.

Og ten Hag skulle være villig til at give slip på sin 29-årige bagspiller for et beløb i omegnen af 30 millioner pund, ca. 255 millioner kroner.

Dermed står klubben til et gigantisk tab, eftersom Maguire blev hentet til Manchester i 2019 for hele 87 millioner pund.

Et beløb, der for over tre år siden gjorde ham til verdens hidtil dyreste forsvarsspiller.

Siden er det gået ned ad bakke.

Maguire har været genstand for konstant kritik for sine præstationer på grønsværen, og i 2020 kulminerede nedturen, da han blev anholdt på den græske ø Mykonos.

Han blev efterfølgende idømt 21 måneder og ti dages betinget fængsel for groft overfald, modsættelse af anholdelse og bestikkelse.

Sagen blev appelleret og står til at skulle starte på ny i juni næste år.

Til den tid kan Harry Maguires tid i Manchester United meget vel være forbi.

Det samme kan midtbanespilleren Freds. Han meldes også på vej væk fra Old Trafford.

Søndag er både Harry Maguire og Fred en del af truppen, når Manchester United besøger Fulham i Premier League.

