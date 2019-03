Nu taler Mourinho om Solskjær: - Utroligt

I forvejen kunne han gå hjem over den engelske kanal efter Manchester Uniteds triumf i Paris, og nu kan Ole Gunnar Solskjær glæde sig over noget så overraskende som en buket roser fra den – i manges øjne noget mavesure - mand, han afløste i managersædet.

Anerkendelsen af nordmandens forrygende resultater, der kulminerede med det sensationelle avancement i Champions League, faldt, da Jose Mourinho var gæst hos den russiske tv-kanal RT Sport.

Her talte han for første gang offentligt om forvandlingen i Manchester, og samtidig tog han Ajax-manager Erik ten Hag med i roserunden efter hollændernes flotte sejr i Madrid, hvor Real blev ekspederet ud.

– Ajax- og Manchester United-resultaterne er fænomenale, sagde han.

- Hvis managers har ansvaret for de dårlige dage, har de det også for de gode dagene. I mine øjne har ten Hag i Ajax og Solskjær i Manchester United opnået utrolige resultater.

Den nu 56-årige portugiser har kunnet se, hvordan United-spillerne efter hans exit er kommet ud til kampene med et helt anderledes udtryk og iført såvel spilleglæde som fighterhjerte. Og resultaterne har katapulteret holdet op i Top 4.

– I Manchester Uniteds tilfælde vil jeg sige, at det handler om det mentale aspekt og selvtillid.

- Det er meget specielle dage for disse to managers, siger Mourinho om Solskjær og ten Hag.

Jose Mourinho klapper anerkendende af nordmandens resultater men går ikke helt tæt på holdets transformation. Foto: Ritzau Scanpix

United tabte 0-2 hjemme mod Paris Saint Germain og vandt 3-1 i returkampen på Marcus Rashfords VAR-udløste straffespark i kampens absolutte slutfase.

– Når du går ind til en kamp som den mod PSG, kan du gøre det på en pragmatisk måde og sige, at fodbold ikke handler om det og det, men om resultater.

- Manchester United havde fire afslutninger i løbet af 95 minutter og scorede tre mål. PSG havde næsten 70 procents boldbesiddelse og flere end 10 afslutninger, men de scorede kun på en af dem. Det er den pragmatiske måde at se på fodbold på. Manchester United scorede tre og fortjente at gå videre, siger Mourinho.

– Hvis du vil se mere analytisk på det, kan du dykke ned i disse tal, men jeg foretrækker at sige, at PSG havde et fantastisk resultat med hjem fra Old Trafford og at et hold, som vinder 2–0 ude må gøre arbejdet færdigt på hjemmebane.

- PSG, der var taktisk gode i Manchester og skabte mange problemer for United, troede, at de kunne gøre det på samme måde igen. Det kunne de ikke.

Pudsigt nok kan Jose Mourinho måske profitere af Ajax-sejren, for han er rygtevis blevet kontaktet af kriseramte Real Madrid.

