Officielt: Eriksen skriver kontrakt med Manchester United

Endelig kom det på plads.

Christian Eriksens nye hjemmebane hedder nu Old Trafford.

Det bekræfter Manchester United på sin hjemmeside.

Kontrakten lyder på tre år.

- Manchester United er en speciel klub, og jeg kan ikke vente med at komme i gang. Jeg har haft det privilegium at spille på Old Trafford mange gange, men at gøre det i en rød trøje vil blive en fantastisk følelse, siger Eriksen og fortsætter:

- Jeg har set Eriks (Ten Hag, red.) arbejde i Ajax, og jeg ved, hvor højt niveau han og staben arbejder på hver dag. Efter at jeg har talt med ham om hans visioner og den spillestil, han vil opnå, ser jeg endnu mere frem til at komme i gang.

- Jeg har stadig store ambitioner, og der er en stor del, som jeg kan opnå, og det her er det perfekte sted at gøre det.

Fodbolddirektør i Manchester United John Murtough har også sat ord på klubbens nye signing.

- Christian har været en af de bedste offensive midtbanespillere i Europa gennem sin karriere. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at han havde mange tilbud, så vi er rigtig glade for, at vi fik ham overbevist om, at det her er den rigtige klub for ham.

Er du nysgerrig på, hvilken rolle Christian Eriksen vil få i Manchester United - får du svaret her.

Brentford har ihærdigt forsøgt at beholde danskeren, efter at han kom til klubben i januar på en halvårig kontrakt, men United trak i sidste ende det længste strå, og de henter ham på en fri transfer.

Eriksen har været rygtet til flere klubber, heriblandt Eriksens tidligere klub Tottenham. De har dog siden afvist en eventuel interesse for danskerens underskrift.

Se Christians Eriksens mål og oplæg for Brentford i sidste sæson

Modbeviste alle

Ingen troede, at Christian Eriksen ville gøre comeback i professionel fodbold efter sit hjertestop i Parken under EM i 2021.

Han modbeviste dog alle, da han lynhurtigt blev en af Brentfords vigtigste spillere i foråret 2022.

Og danske fodboldfans kunne ikke få armene ned, da Christian Eriksen fik comeback for landsholdet i marts og scorede i to kampe i træk.

Det var i sandhed en Eriksen tilbage i topform, og det vil United-træner Erik ten Hag gerne have ind på sit hold.

