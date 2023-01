Officielt: Ronaldo-afløser på plads

Den hollandske VM-angriber Wout Weghorst skifter fra tyrkiske Besiktas til Manchester United på en lejeaftale, der gælder resten af sæsonen.

Det meddeler Manchester United på sin hjemmeside fredag aften.

Rent teknisk kommer den 30-årige angriber til fra Burnley. Han har således været udlejet fra Burnley til Besiktas siden sommer, men er nu kaldt tilbage for at tage til United i stedet.

Her skal han i nogen grad udfylde hullet efter Cristiano Ronaldo, der fik sin kontrakt ophævet i november efter et efterår uden ret meget spilletid. Portugiseren er siden skiftet til Al Nassr i Saudi-Arabien.

Det bliver Weghorsts anden periode i den bedste engelske række. Han har tidligere scoret to mål i 20 optrædener for Burnley.

- Jeg føler mig privilegeret over at komme til Manchester United. Jeg har spillet mod klubben tidligere, og det er en fantastisk følelse at have chancen for at hive den berømte røde trøje over hovedet.

- Jeg har fulgt Uniteds fremgang under Erik ten Hag i denne sæson og kan ikke vente med at spille en rolle i at hjælpe klubben mod sine mål, siger hollænderen til Uniteds hjemmeside.

I klubkarrieren har Weghorst også spillet for Wolfsburg, AZ Alkmaar, Heracles og Emmen.

For Holland har han scoret fem gange i 19 kampe. Senest optræden var som indskifter i VM-kvartfinalen mod den senere verdensmester, Argentina.

Med to mål vendte Weghorst 0-2 til 2-2 og tvang kampen ud i en straffesparkskonkurrence, hvor han også var pletten. Desværre for ham og Holland trak argentinerne dog det længste strå efter en dramatisk affære.