Officielt: United henter stjerne i Real Madrid

Endnu en stor handel er blevet bekræftet i Manchester.

Denne gang er det den røde del af byen, der kan juble over signingen af den defensive midtbanespiller Casemiro, der skifter fra de spanske mestre Real Madrid, hvis han består det obligatoriske lægetjek.

Det bekræfter Manchester United på sin hjemmeside.

30-årige Casemiro skal fremover tørne ud for kriseramte Manchester United. Foto: MOLLY DARLINGTON/Ritzau Scanpix

Premier League-klubben skriver, at de personlige vilkår og det endelige lægetjek fortsat mangler, ligesom spillerens visum også skal være på plads, inden superstjernen kan komme i kamp for sin nye klub.

Dyr brasilianer

Manchester United har hele transfervinduet været på jagt efter en spiller, der kunne styrke den defensive del af holdets midtbane, der i flere år har været et svagt punkt.

Frenkie De Jong og Adrien Rabiot var lige ved og næsten, men nu er det altså blevet den femdobbelte Champions League vinder Casemiro, der skal løse Uniteds problem.

Det er dog ikke en billig omgang for United, der ifølge Sky Sports sender cirka 520 millioner kroner til den spanske hovedstad, for at få ejerskab over den 30-årige brasilianer.

Ifølge mediet vil Casemiro i løbet af weekenden skrive under på en kontrakt, der binder ham til klubben de næste fire år med en option på et år yderligere.

Casemiro har indtil videre optrådt 63 gange for det brasilianske landshold. Foto: Thiago Ribeiro/Ritzau Scanpix

Udover det høje transferbeløb kommer The Red Devils også til at gøre den brasilianske landsholdsspiller klubbens bedst betalte spiller efter Cristiano Ronaldo.

Ifølge flere medier heriblandt The Athletic kommer Casemiro til at tjene hele tre millioner kroner om ugen.

Casemiro nåede at spille 361 kampe for Los Blancos og nåede at vinde tre spanske mesterskaber og fem Champions League-titler.

