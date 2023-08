Om Højlund-skifte: - Et par år for tidligt

Rasmus Højlunds rekordtransfer til Manchester United ved at være lige op over, men fodboldekspert Mikkel Bischoff undrer sig alligevel over, om timingen på skiftet er rettidigt for landsholdsangriberen

Rasmus Højlunds forestående skifte er så godt hjemme.

Det er i hvert fald en offentlig hemmelighed, at den blot 20-årige danske Atalanta-angriber kun mangler lægetjekket, før han kan kalde sig ny mand i Manchester United-trøjen.

Men i begejstringen over skiftet, der gør Rasmus Højlund til den dyreste dansker nogensinde, rejser Mikkel Bischoff også en kyndig pointe i Højlund-sagaen.

- Han ender nok på den rigtige hylde i forhold til sit store potentiale som målscorer, starter Mikkel Bischoff, inden der kommer en kunstpause.

Så giver Discovery+-fodboldeksperten udtryk for en bekymring: Om skiftet til storklubben Manchester United nu falder på det rigtige tidspunkt i landsholdsangriberens karriere:

Annonce:

- Men jeg er lidt bekymret. For hvis han skulle have fulgt en logisk karriereudvikling, så falder transferen måske et par år for tidligt også i forhold til hans udvikling som spiller og med blik for det antal mål, han har scoret.

- Men markedets omstændigheder gør nu bare, at han ryger tidligt afsted til så stort et hold i toppen af så stor en liga

Mikkel Bischoff er en anelse bekymret for, om skiftet til Manchester United falder på det rette tidspunkt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Til gengæld er Bischoff ikke i tvivl om, at Højlund får nok chancer for at bevise sit værd i spidsen for de røde djævle.

- Når de betaler så meget for Højlund - med tanke på Ten Hag, der vil indføre sit koncept i klubben og her føler, at Højlund passer ind i den måde, han vil spille på, så skal Højlund nok få rigtig lang snor.

- Så har han jo potentiale til at blive en Haaland-type - han er bare rigtig mange år bagefter i udviklingen, fordi han ikke har spillet nok kampe og er et par år yngre.

- Men kampe er der nok af, for United er med i fire turneringer. Og så meget konkurrence er der heller ikke på den frontangriberplads i United.

Så kommer det bare an på, om Højlund kommer til at holde sig oven vande, når han bliver kastet ud i den dybe ende, eller om han kommer til at synke som angrebskonkurrenten Anthony Martial har gjort i sin tid i Manchester United.