Pinlig brøler! Taget på sengen

I sin hjemmebanedebut på Old Trafford blev Manchester Uniteds nye og dyre målmandsindkøb, André Onana, ydmyget med en scoring fra midten af banen mod franske RC Lens

Selv en mand, der koster 400 millioner kroner, kan sove i timen.

Og det var præcis, hvad der skete for Manchester Uniteds nyindkøb, André Onana, i sin hjemmebanedebut foran et tætpakket Old Trafford.

De tilrejsende franskmænd fra RC Lens var ikke spået de store chancer, men da Florian Sotoca tog chancen fra midten af banen, blev André Onana taget med bukserne nede.

Om målmanden pillede bussemænd, trillede tommelfingre eller bare kiggede fodbold, da RC Lens-angriberen smækkede til bolden med højreskøjten, er svært at sige.

André Onana er netop hentet til De 'røde djævle', der har sendt cirka 400 millioner danske kroner til de italienske mestre, Inter, for målmanden, Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Men den 27-årige camouranske landsholdsmålmand var alt for langt ude af sit mål, og langskudet fra Sotoca havde den rette fart, retning og højde, så den tidligere Inter- og Ajax-keeper lige akkurat ikke kunne nå bolden med målmandshandskerne.

Og for et øjeblik ejede den franske målscorer, Sotoca, Old Trafford, der er kendt som 'Drømmenes Teater', da RC Lens kom foran 0-1 efter blot 23 minutters spil på angriberens skud fra midten.

Se målet i klippet nedenfor

Med scoringen lød et højlydt suk fra de forventningsfulde Manchester United-fans, der var taget på tribunen for at byde det danske nyindkøb, Rasmus Højlund, velkommen, da han blev præsenteret inden kampstart.

André Onana er netop kommet til klubben for at erstatte David de Gea, der ikke blev forlænget i djævleklubben til trods for sine 13 års tro tjeneste som sidste skanse i Manchester United. Manchester-klubben har gaflet Onana fra den italienske mesterklub, Inter, for cirka 52,5 millioner euro, hvilket svarer til cirka 400 millioner danske kroner.