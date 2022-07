Plads til både Eriksen og Fernandes

Christian Eriksens fleksibilitet betyder, at han kan placeres flere steder, men det virker mest oplagt i venstre side af den offensive del af Manchester United-midtbanen

Hvor skal Christian Eriksen spille?

Christian Eriksen er på vej til en af verdens største fodboldklubber. En klub, der er Englands mest vindende, men også har været en sovende kæmpe de seneste år, hvor klubben i langt højere grad har spillet end bi- frem for en hovedrolle i Premier League.

Nu skal Christian Eriksen være med til at sparke United fremad i tabellen. I første omgang ind på Champions League-pladserne i top-4.

Christian Eriksen nåede 11 kampe for Brentford. Nu tyder alt på, at fremtiden foregår i Manchester United. Foto: Tony Orbrien/Ritzau Scanpix.

Spekulationerne kan allerede starte nu om Christian Eriksens position på det nye Manchester United-mandskab, selv om kontrakten formelt endnu ikke er underskrevet.

Men selvfølgelig er der en mening med, at Erik ten Hag nu henter den 30-årige dansker til Old Trafford.

Det kunne godt tyde på, at Erik ten Hag vil spille et 4-2-3-1 system, hvor Christian Eriksen kan blive manden til venstre på den offensive midtbane med Bruno Fernandes centralt og måske talentfulde Joseph Elanga til højre eller Jadon Sancho.

Men Christian Eriksen skal selvfølgelig ikke forvente fuld spilletid gennem hele sæsonen. For der bliver kamp om pladserne på United-mandskabet, hvor både Sancho og ikke mindst Marcus Rashford vil være seriøse konkurrenter til pladsen i venstre angrebsside.

Christian Eriksens fordel er, at han også kan spille centralt, hvis Bruno Fernandes skal have et hvil.

Cristiano Ronaldo ønsker sig væk fra Manchester United, fordi han vil spille Champions League. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix.

Det helt store spørgsmål i Manchester United er, hvem der kommer til at spille som centrale angriber i den kommende sæson.

Cristiano Ronaldo har kontrakt endnu ét år, men den 37-årige angriber har ønsket sig væk fra Old Trafford, fordi klubben ikke kvalificerede sig til Champions League.

Ronaldo vil spille i den fornemste klubturnering i Europa.

Der er stadig en del uafklarede spørgsmål til sæsonens hold i Manchester United.

Hollandske Frankie de Jong har længe været linket til Manchester United, men de seneste dage har der været meget stilstand om den transfer.

Manchester United var også med i kapløbet om Benficas Darwin Nunez, men her tabte man til rivalerne fra Liverpool.

Manchester United med eller uden Christian Eriksen og Cristiano Ronaldo rejser til Bangkok i Thailand fredag, hvor sommerens træningslejr begynder. Tirsdag i næste uge spiller Manchester United den første testkamp, når modstanderen er de evige rivaler fra Liverpool.

