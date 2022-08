Prompte reaktion på fadæse: Fik helt særlig straf

Brentford udraderede Manchester United lørdag aften, da Thomas Franks mandskab vandt med hele 4-0.

Der er mange spekulationer om, hvorfor det gik så galt for de røde djævle.

Personlige fejl, tam offensiv, forkert taktik, uoplagte spillere.

En ting, der ikke kan spekuleres i, er iskolde fakta.

Efter kampen stod det nemlig klart, at Brentfords spillere løb hele 13,8 kilometer mere end Uniteds i løbet af kampen, og netop det er Uniteds dyrt betalte stjerner nu blevet straffet for.

Spillerne havde oprindelig fri søndag, men Erik ten Hag kaldte truppen ind til ekstraordinær træning søndag eftermiddag, hvor spillerne skulle løbe netop 13,8 kilometer i godt og vel 30 graders varme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen og resten af United-holdets krise kan næste weekend forværres gevaldigt, når de skal møde rivalerne fra Liverpool. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Krisen truer efterhånden for alvor i den røde del af Manchester, hvor klubben for første gang i to årtier har tabt sæsonens første to kampe.

Annonce:

Taber holdet i næste weekend mod ærkerivalerne fra Liverpool, vil det være klubbens værste start på en Premier League-sæson nogensinde.

Uniteds nye træner har kaldt på forstærkninger, og med blot to uger tilbage af transfervinduet får storklubben travlt, hvis den skal nå at hente en angriber og en ny midtbanegeneral, som ten Hag ønsker.

Forhandlingerne med den franske midtbanemand Adrien Rabiot er i fuld gang, men det virker usandsynligt, at den 27-årige franskmand, der lige nu spiller i Juventus, er svaret på Uniteds mange problemer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Eriksen slagtet: - Pinligt

Thomas Frank er mundlam efter storsejr over United

Ydmyg United-stjerne: - Jeg kostede tre point