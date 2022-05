Den tyske manager skulle oprindeligt have fortsat som konsulent i klubben

Den tyske manager Ralf Rangnick stopper i Manchester United.

Det meddeler Manchester United på Twitter.

Begge parter er enige om ophævelsen af samarbejdet, og klubben sender en stor tak til tyskeren for hans indsats.

- Vi vil gerne ønske Ralf alt det bedste med det nye kapitel i hans karriere, skriver Manchester United i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Det var oprindeligt meningen, at tyskeren skulle fungere som konsulent for klubben, når hans manager-vikariat var overstået efter denne sæson - men den plan er altså nu ændret.

Tyskeren nåede at sidde på manager-posten i Manchester United i et halvt år.

Han overtog posten i slutningen af 2021, efter Ole Gunnar Solskjær blev fyret i klubben, og Michael Carrick havde fungeret som midlertidig manager i to kampe.

Historisk dårlig sæson

Forud for Ralf Rangnicks stop er gået en svær sæson i spidsen for Manchester United.

Et hold som har sat negativ point rekord.

Ikke nok med at klubben sluttede på en sjetteplads, så fik de også kun høstet 58 point over de 38 kampe, som Premier League sæsonen varer.

Sidst United fik skrabet så få point sammen, var i 1990/91-sæsonen, hvor de fik skrabet 59 point sammen.

Ralf Rangnick er desuden ny rekordindehaver af laveste pointsnit for en Manchester United manager, med kun 1,5 point i snit pr. kamp. Derudover har han kun formået at vinde 42% af kampene, hvor han har stået i spidsen for United.

Det er også rekord for en Manchester United manager.

Det er altså det dårligste Manchester United hold i 30 år, som tyskeren overlader til sin hollandske kollega.

Manchester United gennemgår i øjeblikket store ændringer, og hollandske Erik ten Hag er hentet ind som ny manager fra den nye sæsons start.

Samtidigt er Ralf Rangnick blevet ansat som ny landstræner for det østrigske landshold, og det er i det lys tyskerens stop i klubben, skal ses.

Ralf Rangnick skal stå i spidsen for Østrig, når de i Nations League møder Kroatien, Danmark og Frankrig i gruppespillet.