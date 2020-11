Rasende efter sejr: - Det er en joke

Ole Gunnar Solskjær fik med sejren over Everton skruet en anelse ned for temperaturen i sædet, men nordmanden var alligevel rasende efter 3-1-sejren.

Ikke over spillernes præstation, men fordi Manchester United skulle spille den tidlige lørdagskamp tre dage efter en tur til Tyrkiet og Basaksehir i Champions League.

- Vi blev sat op til at fejle. Jeg sagde til jer inden, at jeg ville tale med jer om kampttidspunktet. De satte drengene op til at fejle.

- Vi var i Tyrkiet onsdag aften, kom tilbage torsdag morgen og skal så spille lørdag ved frokosttid. Det er et stort kaos, lød det fra Solskjær.

Kampene kommer som perler på en snor for tiden, fordi sæsonen kom senere i gang som følge af coronapandemien, men Solskjær mener, at det kunne afhjælpes med en anelse fornuft.

- Myndighederne (Premier League, red.) satte os op til at fejle. Hvem er ansvarlige? Vi har fået nok af det. I denne sæson er spillerne mentalt og fysisk drænet på grund af pandemien. Lad os spille søndag - der er landskampspause bagefter. Det er en joke, lød det fra Solskjær.

Luka Shaw blev skadet på grund af det tætte kampprogram, mener Ole Gunnar Solskjær. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Han bebrejder kampprogrammet for Luke Shaws skade i lørdagens kamp og undrer sig gevaldigt over, at Manchester City og Liverpool tørner sammen søndag.

De to klubber spillede begge Champions League-kampe tirsdag og får dermed to dages ekstra restitution i forhold til Manchester United.

- Jeg kan ikke hylde mine spillere nok for den karakter, de har vist. De drenge fortjener bedre end at blive smidt ud her for at fejle, tordnede Solskjær.

Med sejren er Manchester United foreløbigt nummer 14. Seks point efter de førende i Premier League - og Ole Gunnar Solskjær er fortsat bookmakernes favorit til sæsonens første fyreseddel.

