Rasende Ronaldo: - Hvorfor mig?

Se alle målene i bunden af artiklen

Ved stillingen 2-0 til Manchester United blev Cristiano Ronaldo pillet ud af Ralf Rangnick efter 71 minutter.

Det var den portugisiske stjerne åbenlyst ikke tilfreds med, og Rangnick måtte efterfølgende tage en snak med 36-årige Ronaldo på United-bænken.

På pressemødet efter kampen afslørede Rangnick, hvad der blev sagt.

- Han spurgte: 'Hvorfor mig, og hvorfor tager du mig ud?' Jeg sagde: 'Hør her, jeg skal tage en beslutning for holdets og klubbens bedste.' Vi havde præcis den samme situation for fem dage siden på Villa Park, hvor vi var foran 2-0 med 15 minutter tilbage, og vi ville ikke lave den samme fejl igen.

- Jeg besluttede at skifte til en fembackkæde med Harry Maguire og skifte Rashford ind som endnu en hurtig kantspiller på højre side, og jeg synes, det var den rigtige beslutning.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Cristiano Ronaldo blev bedt om at komme ud med 20 minutter tilbage. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo var ikke tilfreds på bænken. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Foto: Ian Walton(/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo var dog langt fra tilfreds med beslutningen.

- Cristiano var ikke glad. Han er en målscorer, han ville gerne være blevet inde og måske have scoret selv. Men for os var det vigtigere, at vi var kompakte, og at vi havde nok friske ben og stærke headere til at forsvare deres frispark og dødbolde.

- Da vi scorede det tredje mål, sagde jeg til ham: 'Cristiano, jeg forstår, at du er ambitiøs og vil score selv. Når du bliver træner om nogle år, kommer du forhåbentlig til at tage den samme beslutning, som jeg gjorde efter 75 minutter.'

Manchester United vandt opgøret 3-1, og du kan se højdepunkterne fra kampen nedenfor